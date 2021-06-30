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全球IPO市場飽和 熱度減退

編譯任中原／綜合報導
全球企業界今年上半年IPO總額逼近3500億美元，比去年下半年的2820億美元更上層樓，不過，最近這股熱潮正在減弱。（美聯社）
全球企業界今年上半年IPO總額逼近3500億美元，比去年下半年的2820億美元更上層樓，不過，最近這股熱潮正在減弱。（美聯社）

全球企業界今年上半年紛紛搶搭股市迭創新高的大好時機，展現出空前的首度公開發行股票（IPO）熱度，IPO總額逼近3500億美元，比去年下半年的2820億美元更上層樓，使新創企業與銀行業大受裨益。不過，最近這股熱潮正在減弱，投資人也更加挑肥揀瘦。

去年IPO是由「在家工作」概念的科技股主導，特殊目的收購公司（SPAC）也一湧而上；今年的範圍則更擴展到再生能源及網路零售類股，但科技股仍是大宗。

高盛金融部門主管指出，從紐約到香港，今年上半年IPO極為紅火，連網路泡沫時代都瞠乎其後。各國央行大量注資，加上散戶崛起，更對IPO市場火上澆油。全球投資銀行業的承銷與顧問業務獲利豐碩，花旗與高盛更是大贏家。

由於IPO案眾多，市場開始趨向飽和，投資人的選擇性增加，不願支付過高的價格搶進，因此今年有不少高姿態公司在IPO後股價走勢不利。

例如戶戶送快遞公司在IPO首日股價就重挫26%，奧斯卡健康壽險公司在紐約上市以來股價已大跌40%，俄羅斯諾德黃金公司更延後上市，在香港上市的吉利汽車也撤回在上海的上市聲請。

投資人對SPAC上市的興趣也下降；今年第1季IPO案約占IPO總額之半，但第2季股價總市值已縮水約13%，SPAC股價指數更從2月時的頂峰大跌23%，主因主管機關加強監督。

Jefferies金融集團指出，只要股市繼續上漲，IPO案就不會枯竭，並預測今年的IPO籌資總額將打破2007年所創下的4,201億美元紀錄。美國股票交易平台羅賓漢（Robinhood Markets）正在籌備在美上市，雲端儲存業者OVHCloud也計畫在法國掛牌。

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