我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

加州7月1日起新法上路 金門大橋過橋費再調漲

飛天小黃有譜 獲航空業訂單

編譯易起宇／綜合報導

美國英國及巴西的飛天計程車新創公司取得重大商業突破，分別贏得航空公司訂單，朝實現翱翔於大都市天空的目標，又跨進一步。

英國Vertical航太集團已從美國航空（American Airlines）、維珍大西洋航空（Virgin Atlantic）等買家，獲得多達1000架電動飛機的有條件訂單，總價值上看40億美元。

巴西航空工業公司（Embraer）也證實與一家上市公司展開洽談，要把旗下的電動垂直起降飛機（eVTOL）研發部門，併入該上市公司。

美國加州新創公司Archer Aviation在獲得聯合航空投資2,000萬美元後，展示名為「Maker」的電動飛機，聯合航空將採購200架「Maker」。

雖然目前還沒有飛天計程車獲得商業用途認證，但歐洲最高航空監管當局預期，最快2024年將授權電動飛天計程車。

航空公司正開始陸續下單採購飛天計程車，因為看好這類工具將有發展地區運輸新商業模式的潛力，在此同時，航空公司主要的長途飛行事業正面臨減少碳排放和新冠疫情衝擊等壓力。

飛機租賃業者阿瓦隆（Avolon Holdings）已投資Vertical 1,500萬美元，執行長史拉特利表示：「我們相信這是都市空中移動下一場重要進化的開端，意義可能和噴射機時代一樣重大。」

飛天計程車只能夠搭載少數幾名乘客，有點類似電動直升機，但是飛行時更安靜、更敏捷，而且能靠多個小型電動旋翼運作，達成零排放。

飛天計程車主要用於短程飛行，每次航行最長距離約為100英里（160.9公里），預期將用來載運富裕的通勤人士，以避開都市主要幹道的塞車。許多電動垂直起降飛機製造商都計劃，最終將推出無人駕駛機版本。

美國 投資 英國

上一則

華為遭美制裁求突圍 打造國產化大步走

下一則

ARK 部署比特幣ETF

延伸閱讀

看好疫情後旅遊業復甦 聯合航空將採購270架飛機

看好疫情後旅遊業復甦 聯合航空將採購270架飛機
傳海運少東砸500萬包商務艙飛美 1人獨享24座

傳海運少東砸500萬包商務艙飛美 1人獨享24座
疫後旅遊業回溫 波音737 MAX客機「起死回生」

疫後旅遊業回溫 波音737 MAX客機「起死回生」
機上暴力案件大增 美航空業籲司法部嚴加取締

機上暴力案件大增 美航空業籲司法部嚴加取締

熱門新聞

李澤楷的富衛集團（FWD）向美國證券交易委員會提交上市申請。（取材自微博）

李嘉誠分家8年後 不繼承家業的李澤楷資產版圖大起底

2021-06-26 01:54
遠距工作已成習慣，不少人不惜辭職以維持這種工作方式。（路透）

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

2021-06-30 02:15
PayPal共同創辦人、科技富豪提爾(Peter Thiel，圖)在過去20年裡將羅斯IRA退休帳戶(Roth IRA)，轉變成存了50億元的合法「免稅撲滿」(Tax-Free Piggy Bank)。Getty Images

反課稅科技富豪Roth IRA退休帳戶存了50億

2021-06-25 12:07
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

1970年代夢魘重現？克魯曼：通膨恐慌上周被撲滅

2021-06-23 12:42
興登堡飛船常被引用來描述最被看好的事情出現意外結果。（資料照）

大仁說財經 | 美股空頭：我們不會無的放矢

2021-06-27 19:48
羅伯特・清崎預測比特幣將跌至24,000美元。路透

富爸爸窮爸爸作者警告：史上最大崩盤將臨 快買進黃金

2021-06-21 14:19

精彩推薦

超人氣

更多 >
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音
最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留

最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留