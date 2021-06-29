MWC登場 聚焦馬斯克演講

MWC 28日登場，將採用虛實混合方式舉行。（路透）

西班牙巴塞隆納的世界行動通訊大會（MWC）28日起登場，將採用實體與虛擬混合的方式舉行，將吸引來自143個國家的3萬人與會。今年MWC預料將聚焦於SpaceX創辦人馬斯克 （Elon Musk）的主題演講和三星 電子的新品發表會等五大亮點。

今年的MWC將從6月28日舉辦到7月1日，參展廠商包括三星、英特爾、聯想、中國大陸平價智慧手機 製造商TCL等，業界也希望本屆標榜實體、虛擬與混合兩者等的各類展覽，能為日後舉辦大型商業聚會提供參考。

今年MWC預估有3萬人與會，每個人都須通過以80個展位組成的龐大新冠檢測區，與會人數雖遠少於往年的動輒逾10萬人，但對籌辦活動的全球行動通訊系統協會（GSMA）來說，已經很鼓舞人心，GSMA去年因新冠疫情而取消去年的活動，先前擔心偌大的會場人數寥寥無幾。

以下為今年MWC的五大亮點：

馬斯克的主題演講

馬斯克預定29日在加州以視訊的形式發表演說，他預料將討論星鏈（Starlink）衛星網路計畫，這項計畫讓人們直接以裝設在屋頂的衛星天線連上網路，享有高速網路服務。

三星發表會

三星28日舉行的線上發表會預料不會出現新款智慧手機，可能主要討論其Galaxy生態系，並可能先預覽新款智慧手表，Galaxy Watch 4。三星也可能提供更多與Google結盟開發穿戴裝置軟體的細節。但市場傳言三星正在開發新款折疊手機Galaxy Z Fold 3和Galaxy Z Flip 3，因此可能會有一些研發進展的消息。

英特爾主題演講

英特爾企業副總裁羅德里格茲（Dan Rodriguez）28日將發表主題演講，預料將聚焦於人工智慧（AI）與第五代行動通訊，特別是「智慧邊緣」。英特爾也可能宣布支援5G聯網的晶片組和裝置、並說明新興聯網標準的其他進展。

聯想與TCL線上活動

聯想已發表平板電腦Yoga Tab 11、Tab 13、Tab P11 Plus、Tab M7（第三代）及Tab M8（第三代），還有新款智慧時鐘Smart Clock 2。TCL預料將展示新款手機，包括為Series 20推出更平價的5G版本。

防疫大升級

今年進入會場的必備技術包括：新冠肺炎篩檢、歐盟認證FFP2口罩，以及接觸者數位追蹤徽章。篩檢規模也令人咋舌，光是26日，在MWC現場就為1萬人進行新冠病毒檢測。