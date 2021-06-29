南韓經濟成長 上修至4.2%

由於看好今年出口將創紀錄，南韓大幅上調今年經濟成長率預估至11年來新高。（歐新社）

南韓財政部 28日大幅上修今年經濟成長率預估值到4.2%，為11年來新高，主因預期出口將創新高，國內疫苗接種加速，以及政府將再度追加預算以刺激國內消費，並支持復甦步調相對落後的產業。財政部表示，將透過追加預算，創造超過15萬個新工作。

南韓財政部最新經濟成長預測，比去年底時的預估高出整整1個百分點，也高於央行 預估的4%。台灣主計總處本月初也大幅調高台灣今年經濟成長率預估至5.46%，為2011年以來新高。

南韓政府最新預估之所以比央行還樂觀，是因為政府準備大舉擴張財政支出，而央行也正在討論貨幣政策正常化議題。

南韓財政部預估，今年就業人數將增加25萬人，比央行預估的增加人數高出一倍；預估年通膨率也由1.1%上修到1.8%，與央行的預測相同。

財部預估，今年出口額將激增18.5%，達到6,075億美元的歷史新高。財部指出，出口成長速度於第2季到頂，之後將會減緩；消費也在復甦，但由於觀光活動仍受疫情限制，因此消費仍遠低於疫情之前的水準。

財長洪楠基表示，正在草擬追加逾30兆韓元預算，將於7月初提交國會；若能通過，將進一步拉抬經濟成長。

追加預算主要用於促進消費復甦，包括發行多種振興券、對信用卡消費提供現金回饋、延長觀光及其他困頓服務業的就業福利，並且創造超過15萬個就業機會，加速讓勞動市場回歸常態。

洪楠基說，他認為財部與央行的預估不一定要同步。他說，央行可能正在考慮升息，因為「經濟復甦過程中累積了金融失衡」，並造成單向的資金流動。

南韓政府也公布下半年的施政重點，包括將設立氣候基金，以更平順地轉向低碳經濟，並且處理人口老化危機，還要鬆綁法規以支撐出口等。

南韓由於出口暢旺，主要經濟部門解封，及國內投資激增，國內生產毛額（GDP）已於今年初時超過新冠肺炎疫情之前的水準。這雖讓央行有充分信心考慮縮減緊急寬鬆措施，但政府仍聚焦於經濟全面復甦。

政府重視長期經濟成長軌道，認為年均成長率仍低於疫情之前的預估水準。財政部預估，明年GDP將成長3%，使2020-2022年的平均GDP年成長為2.1%，低於2017-2019年期間的2.8%。