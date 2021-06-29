印尼稅改提案 要課碳稅

印尼財政部 長英卓瓦蒂28日公布稅改提案，包括一項申報隱匿資產計畫、引進碳稅，並將提高加值稅（VAT）稅率。

英卓瓦蒂在與國會財政委員會開會時提出這項議案，以彌補新冠肺炎疫情 導致的政府收入缺口。

她提議，將基本加值稅稅率從目前的10%，提高到12%，一些特定產品與服務的適用稅率在5%-25%之間，並取消大部分的免稅項目；為避免對窮人的衝擊過重，政府將提供更多補助。

在個人所得稅方面，年收入50億印尼盾（約34萬5,662美元）以上者的稅率由現行的30%，提高到35%；目前的稅率級距為5%-30%。她並提議開徵碳稅，排放每公斤二氧化碳當量須繳納75盾，並對所有塑膠製品開徵消費稅。

她並宣布允許民眾申報隱匿資產；草案顯示，政府計劃對隱匿資產課徵12.5%-30%的財產稅。

印尼上次租稅大赧是在2016-2017年。

財政部並提出「替代性最低稅」制，適用於仍在營運的虧損企業，以解決逃漏稅處罰問題；其他改革包括允許電子交易提供者代政府課稅。

這項議案將經由國會辯論，通常需費時數月才會交付表決。目前執政黨掌控國會逾70%的席次。英卓瓦蒂說，「儘管我們在疫情期間討論此事，並不會使我們偏離對於在中、長期間，建立一個公平、健康、有效及負責任體制的必要性」；並承諾在執行時將會顧及經濟復甦。