英國 金融行為管理局（FCA）發布消費者提醒，禁止加密貨幣 交易所幣安（Binance）在當地從事任何受到監管的活動，成為各國監管當局對加密貨幣市場的最新打擊行動。幣安則表示，尚未在英國開始經營，業務不受影響。

FCA表示，幣安須在30日晚間以前，確認移除所有廣告和宣傳，也須在旗下網站、社群媒體 頻道以及其他媒體平台澄清，未來不得進入英國營業。

幣安去年6月宣布收購一家受到FCA監管的公司實體，並計劃在當地推出幣安英國（Binance.UK）。現在，如果沒有書面許可，這家公司將無法在英國恢復營業。

FCA這項行動，成為各國金融管機構擴大打擊加密幣領域的最新舉措，因擔憂加密幣領域可能涉及洗錢和詐欺。

FCA表示，幣安與FCA密切接觸後，已在5月17日撤回一項與反洗錢指令（5MLD）有關的申請，FCA表示這在預料之中。

FCA發言人說：「許多加密資產事業並未達到反洗錢法規要求的標準，因此紛紛撤回申請，撤回的企業數量創下空前的紀錄。」金融時報稍早報導，在接受評估的公司中，超過90%企業在FCA介入後撤回申請。

彭博資訊先前報導，幣安在美國受到多個機構的調查。日本金融廳最近也對幣安發出警告，表示幣安未經註冊，就提供加密貨幣服務。