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蘋果：疫情期間持續評估供應商 對強迫勞動零容忍

中央社／台北28日電
蘋果公司（Apple）在2021年「供應鏈人員與環境」進度報告指出，蘋果對於強迫勞動採取零容忍政策。美聯社
蘋果公司（Apple）在2021年「供應鏈人員與環境」進度報告指出，蘋果對於強迫勞動採取零容忍政策。美聯社

蘋果公司（Apple）在2021年「供應鏈人員與環境」進度報告指出，蘋果對於強迫勞動採取零容忍政策，在疫情期間仍持續相關評估，在所有蘋果生產線上都沒有發現任何非自願勞工的跡象。

根據蘋果公布的2020會計年度供應鏈名單，台廠包括台積電、鴻海、大立光、日月光投控、國巨、可成與代工5哥廣達、緯創、仁寶、和碩、英業達等主要廠商。

負責領導蘋果全球供應鏈、包括環境與供應鏈創新的可汗（Sabih Khan）在「供應鏈人員與環境」年度報告寫道，這一年是帶給蘋果最多挑戰的一年，也是讓蘋果學習最多的一年。一場疫情改變一切的生活和工作方式，最重要的是再度印證一切所為都必須以健康為最優先考量。

可汗說，在疫情爆發之初，蘋果就與供應商攜手合作，以盡可能保護員工健康的角度重新設計流程，例如重新配置工廠布局以維持社交距離、採用彈性工時以控制人員流量、落實深度清潔的次數、提供現場檢測，以及在全球各地分配口罩、面罩、消毒劑與其他必備的醫療設備。

在疫情期間，隨著供應商安全地開始恢復營運，蘋果團隊也開始繼續造訪製造廠區，評估健康與安全措施，並與供應商合作進行各種創新和調整。

在供應商協助下，可汗表示，蘋果種種創新陸續登場，包括首款5G iPhone、為Mac打造的全新M1晶片，以及各種新一代蘋果產品。

報告顯示，2020年蘋果在53個國家或地區進行共計1121次評估，確保供應商貫徹遵守「蘋果供應商行為準則」。截至今年已有超過2100萬名供應商員工受過權益相關培訓，並有460萬名員工接受教育、技能培訓和自我提升課程。

可汗強調，蘋果對於強迫勞動採取零容忍政策，並在每次評估中徹查是否存在強迫勞動的任何跡象。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，蘋果仍然持續這些評估，並與供應商員工進行訪談和獨立審查，在所有蘋果生產線上都沒有發現任何非自願勞工的跡象。

蘋果在環保工作方面也取得重大進展。至今蘋果在全球各行各業超過110家的供應商，已承諾在生產所有蘋果產品時轉型使用100%再生能源。目前所有供應商生產主要產品的最終組裝廠區，都已取得100%零廢棄物認證。

「沒有供應鏈強大的夥伴關係和團隊合作，這些努力不可能付諸實現。」可汗強調，沒有一家公司能一肩挑起並解決真正的全球挑戰，但蘋果希望能以自身的供應鏈帶起漣漪效應，激起一波又一波的長遠變革。

蘋果 供應鏈 疫情

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