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疫情復熾壓抑需求 亞洲大型煉油廠恐降低加工率

編譯季晶晶／綜合外電
亞洲出口型煉油廠考慮降低加工率。路透
亞洲出口型煉油廠考慮降低加工率。路透

南韓GS Caltex和台灣台塑石化等以出口為主的亞洲大型煉油廠，正考慮降低成品油加工率，因為疫情捲土重要抑制部分地區的需求，以及中國和印度向市場釋出過剩燃油。

原油價格飆升也加劇南韓、台灣和新加坡等地煉油廠的困境，它們的漲幅超過燃油。亞洲主要出口的石油產品柴油的生產利潤率自5月起下滑，而新加坡的整體燃料庫存已經高於5年平均水準。

根據不願具名的知情人士，南韓GS Caltex集團正考慮小幅下調8月加工率。台灣的台塑化發言人林克彥也表示，如果利潤率進一步下降，該公司可能降低加工率。

IHS Markit能源諮詢部門副總裁Victor Shum表示：「需求仍在與疫情抗爭，以出口為導向的煉油廠受創最深。真的沒有理由增加開工率。」

煉油活動可能縮減，凸顯出亞洲復甦不均，目前印尼和馬來西亞等國的疫情復熾。

中國大陸從疫情中反彈的表現突出，但國內柴油需求疲軟以及煉油產能擴大，導致出口增加。印度在第二波疫情中也比平常向海外輸出更多燃料。

ClipperData石油業分析師Andrew Couper上周發布研究報告指出，雖然印度和泰國的情況有所好轉，但從台灣到越南，運輸燃油需求疲軟還是削弱了市場的正面情緒。

南韓最大煉油廠SK Innovation的發言人Kim Woo Kyung表示，由於石油產品需求疲軟，會將加工率維持在「保守」水平。他說，由於摻入大量飛機燃油，柴油的產量激增，造成利潤率僅恢復到疫情前的一半。

台塑化的林克彥說， 目前柴油出口利潤才每桶7到8美元，與疫情前10到15美元相比，只夠支撐整體成本，「煉油產能很大，所以除非東南亞需求好轉，否則很難增加劉潤。而歐美煉油廠正開始提高開工率，柴油送去那裡的套利機會減少」。

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