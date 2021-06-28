蘋果先前提供蘋果產品用戶的Apple TV+一年免費試用期將到期，新用戶試用期縮水，考驗用戶忠誠度。（美聯社）

先前購買蘋果 產品，就能免費觀看一年蘋果影音串流服務「Apple TV+」的優惠，將在7月1日到期，考驗上百萬名Apple TV+用戶的忠誠度，屆時就會知道消費者會每月付5美元訂閱、或是出現拒訂潮，而且今年7月1日起購買蘋果產品的Apple TV+的免費試用期，也將大幅縮短至僅三個月。

今年7月1日起購買蘋果產品的消費者，享有免費試用Apple TV+的期間，將由原先一年縮短至三個月；已在免費試用中的用戶則無法再試用。同樣在7月份，對於首批享有這項促銷優惠的訂戶，蘋果將在讓這些用戶免費觀賞近21個月節目後，開始自動收取這項服務的費用。

蘋果當年慷慨贈送Apple TV+服務，讓這項影音串流業務能順利開展。從2019年9月開始，舉凡購買蘋果產品的消費者，都能免費享有一年的Apple TV+。在新冠疫情期間，蘋果還兩度為試用期即將到期者延長這項免費試用措施 。

根據券商Moffett Nathanson在1月公布的調查資料，目前絕大多數Apple TV+的用戶仍在享用這項免費促銷優惠，在當前用戶中有高達62%是透過促銷方案收看Apple TV+。蘋果並未公布這項服務有多少訂閱數，但自2019年底以來已賣出數億支的iPhone和其他裝置。

如今蘋果正在開始逐步取消Apple TV+的免費試用計畫，無疑是對蘋果串流影音服務的一大考驗：目前數百萬名還在免費觀看的用戶，最終是否願意以每月5美元訂閱Apple TV+或蘋果的套餐方案 ？抑或是取消訂閱？

Apple TV+每月訂閱費用為4.99美元，結合Music和iCloud等其他服務的訂閱套餐Apple One，每月的訂閱費則為14.95美元。

相較於其他影音串流服務，Apple TV+提供的電影與電視時數較少，價格也分別低於Disney+的月費8美元，及Netflix基本方案的8.99美元。

此外，蘋果公司大部分原創節目邀大牌製作人與巨星，例如歐普拉 和知名導演史蒂芬史匹柏，但他們並未與蘋果簽署獨家合作協議，像歐普拉最近採訪哈利王子的影片在美國哥倫比亞廣播公司播出，史蒂芬史匹柏近期也和Netflix成為合作夥伴。