微軟市值 上看2.4兆美元

微軟雲端業務「Azure」前景光明，分析師看好股價可望再漲逾20%。 （美聯社）

美國科技巨擘微軟 上周成為第二家市值衝上2兆美元的美國上市公司後，分析師仍看好微軟後市，認為這家美國軟體大咖股價 可望再漲逾20%，市值有望飆上2.4兆美元，原因是微軟雲端 業務「Azure」前景光明。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）上周重申對微軟的「優於大盤」評級，並將目標價上調至325美元，優於原本的310美元，這代表該股票仍有逾20%上漲空間，市值上看2.4兆美元；微軟股價25日收盤報265.02美元。

艾夫斯認為，微軟股價可望在未來數季走高。微軟股價在23日攀抵265.79美元，寫下歷史新高，市值因此擴大至2.004兆美元，蘋果的市值則約2.2兆美元。

依據艾夫斯的評估，全球數位化轉型的商機將達到1兆美元，且微軟將成大贏家。

艾夫斯指出，企業6月對Azure的需求升溫。他說， Azure雲端業務進入下一個成長階段，業務量持續增加，原因是各大企業資訊長都陸續為雲端基礎設施做準備，推動企業加速轉型數位化。

在新冠肺炎疫情肆虐的情況下，許多華爾街分析師擔憂，微軟的雲端業務可能僅能小幅成長，但艾夫斯說，這類擔憂與微軟的情況正好相反，微軟的成長動能並未減弱，且第2季業績似乎十分亮眼。

儘管微軟日益重視雲端業務，但Windows作業系統仍是微軟生態系的要角。科技市調機構顧能的數據顯示，去年全球售出所有個人電腦中，採用Windows的比率高達83%，可見Windows的重要性。睽違六年後，微軟上周發表新一代作業系統「Windows 11」。