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航運大亂 衝擊聖誕購物季

編譯林奇賢／綜合報導
「長賜輪」卡船事件、中國大陸鹽田港「塞港」、海運業者缺櫃等問題引發全球航運大亂。（路透）
「長賜輪」卡船事件、中國大陸鹽田港「塞港」、海運業者缺櫃等問題引發全球航運大亂。（路透）

「長賜輪」卡船事件、中國鹽田港「塞港」、海運業者缺櫃等問題引發全球航運大亂，在零售商準備為年底聖誕購物季備貨的情況下，船期延誤和運費高漲的情況恐怕會持續下去。

彭博資訊報導，麥肯錫公司合夥人沈思文（Steve Saxon）表示，鹽田港「塞港」對供應面帶來嚴峻衝擊，他預料鹽田港仍須一個月才能全面恢復運作，並波及其他港口。

在零售商準備為年底購物旺季備貨之際，這意味貨櫃船的運費可能居高不下，交貨時間也可能延長。沈思文指出，美國進口商坐立難安，試圖取得現在能獲得的任何運能，主要是他們擔憂是否能在8、9月取得運能。

沈思文預料，年底前美國消費者的需求仍會維持在「相當高的水準」，而航運業面臨的主要考驗，在於是否能夠因應此一需求。

沈思文認為，航運業應該不會爆發另一起「長賜輪」卡船事件，在他眼中這是一起「黑天鵝」事件，但世界可能再度發生因疫情而迫使港口關閉碼頭。

為了控制近來爆發的一波疫情，中國大陸當局一度關閉鹽田港部分地區，導致航運業運能吃緊的情況更為嚴重。

不過對企業獲利而言，航運業正迎向獲利豐厚的一年。全球最大貨櫃航運業者馬士基（Maersk）今年來股價漲幅逼近34%，這還不是全球表現最搶眼的航運股。彭博數據顯示，台灣的陽明海運同期漲幅高達416%。

美國 疫情 中國

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