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下半年金融市場 股優於債

編譯任中原／綜合報導
分析師看好全球股市下半年將續揚。（美聯社）
分析師看好全球股市下半年將續揚。（美聯社）

全球金融市場本周將正式進入下半年，股市預料將續揚，債市短期則有修正風險，預料股優於債，瑞士信貸更看好股市表現將超越所有其他資產。多數分析師也仍看好價值股與景氣循環類股展望。

今年上半年，已開發國家加快施打新冠疫苗，經濟活動陸續解封，加上央行維持鴿派立場，為股市表現帶來順風。

展望下半年，隨著多國央行準備啟動、或計劃縮減寬鬆規模，央行的支持已攀抵顛峰，不僅美國聯準會（Fed）上周決策偏鷹，英國、加拿大、挪威、瑞典、南韓及紐西蘭等地央行也開始規劃縮減量化寬鬆規模，墨西哥、巴西、土耳其及俄羅斯等央行更已升息，象徵新冠疫情後的復甦進入新階段。

儘管央行縮減刺激措施可能不利股市，但央行的改變步調預料緩慢，摩根大通經濟學家估計，全球平均利率在今年底前只會從當前的1.27%些微升至1.28%。多國經濟預料將加速成長，也將能支撐股市，儘管當前仍有變種新冠病毒、及股市價位偏高的威脅。

路透訪調的多數固定收益策略師則預期，全球債市未來三個月可能大幅修正，之後主要國家公債券殖利率預料將在一年內相對溫和地上升。

瑞信預測，在廣泛施打疫苗、財政刺激措施及服務業復甦範圍擴大下，今年全球經濟將成長5.9%，美國將成長6.9%，歐元區擴張4.2%，日本以外的亞洲地區成長7.5%。瑞信南亞投資長法瑞斯認為，企業獲利成長將助漲股市，使股市未來半年到一年的表現優於所有其他資產，雖偶有修正，但修正就是買進機會。

分析師預測，下半年價值股及景氣循環類股的表現將優於大盤，下半年最大的問題仍是通膨上升，及Fed將於何時退場。由於Fed現在已偏向「鷹派」，使高風險資產處於劣勢，而金融股反倒看好。

化工、金屬、礦業等原料類股將因景氣復甦而受益，零售股與消費品股也將因經濟解封而看漲。瑞信也偏好金融與原物料等景氣循環類股，亞股則喊進南韓與泰國股市。

摩根大通研究主管則看好能源類股，因為將受益於國際油價高漲，在美國以外，則看好歐洲將在第3季跟上美國的榮景，預測歐元區股市看漲15%。

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