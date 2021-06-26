出清特斯拉持股 Panasonic落袋36億美元

日本Panasonic去年度已出清對電動汽車電池主要客戶特斯拉 （Tesla）的所有持股，約4000億日圓（36億美元）入袋，將投入新投資 案與擴大電動車電池業務等。不過Panasonic強調，雙方合作關係不會因為處分持股受到影響。

Panasonic 24日在申報的文件中揭露，截至去年3月底，該公司持有約7.3億美元的特斯拉股票 ，但這些持股到今年3月底前已全數出清，落袋的這數十億美元資金，可用於投資新的戰略計畫，例如以71億美元加碼買進美國供應鏈軟體商Blue Yonder的股票。

Panasonic高層表示，已通知特斯拉賣股計畫，且將繼續向特斯拉供應電動車電池，「我們與特斯拉商業夥伴關係未來不會發生改變」。

Panasonic在2009年與特斯拉簽署第一份供應合約後，隔年在特斯拉於斯達克掛牌上市不久後買進該公司股票；此舉為特斯拉提供重要的資金支持，同時標誌Panasonic的汽車電池業務向前邁進一步。

當年Panasonic以每股21.15美元的價格，買進140萬股特斯拉，總計投資約24億日圓（2165萬美元）。特斯拉股價目前約為每股680美元上下，近來震盪較劇烈。