英調高通膨預測 決議利率暫不動

英國央行 （BoE）決議維持基準利率不變，儘管調高通膨預測，但官員堅稱近來物價勁揚只是暫時現象，刺激措施將持續實施，預示短期內不太可能緊縮貨幣 政策。

英國央行決策官員24日一致決議維持基準利率在0.1%不變，並以8：1票數維持現行購債步調，目標仍是今年底累計購債規模達8,950億英鎊（1.25兆美元），涵蓋英國政府公債及公司債。

英國10年期公債殖利率應聲下滑。貨幣市場行情顯示，投資人預測央行可能在2022年8月升息，比先前預期延後兩個月。

6月會議紀錄顯示，唯一主張縮減購債規模的是央行首席經濟學家霍丹（Andrew Haldane），且是連續第二次在會中支持削減購債目標，但在其他決策官員未附議下，孤掌難鳴。霍丹本月即將卸任央行貨幣政策委員一職。

英國央行重申，最近通膨升溫可能為期短暫，除非勞動市場脫疲翻醒，且通膨年增率篤定持穩在2%的目標，否則不打算升息。央行預估消費者物價漲幅可達3%，比六個月前的估計值調高0.5個百分點，但認為之後通膨壓力將消散。除霍丹外，英國央行貨幣政策委員會其餘八位委員都表示，英國經濟在封鎖防疫期間累積的疲態未消。