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家樂福傳評估脫售海外事業

編譯湯淑君／綜合報導
家樂福傳開始檢討國際子公司必要的規模，但否認已做出任何銷售資產的決定。(路透資料照片)
家樂福傳開始檢討國際子公司必要的規模，但否認已做出任何銷售資產的決定。(路透資料照片)

法國零售巨人家樂福（Carrefour）表示，已開始針對波蘭和台灣部門在內的國際事業進行策略檢討，評估中的選項包括整併、脫售海外子公司或尋求結盟，但尚未做出銷售任何資產的決定。

路透和彭博資訊24日都引述法國商業周刊《Challenges》的報導說，家樂福醞釀脫售在波蘭和台灣的子公司，且已委任會計師事務所KPMG進行審計事宜。

一名公司發言人說：「作為未來策略計畫的一環，家樂福已開始檢討國際子公司必要的規模，並思考未來可能的整併、聯盟或資產脫售舉措…這項策略檢討才剛開始，家樂福否認已做出任何銷售資產的決定。」

這家歐洲最大的食品零售商在2018年1月推行旨在削減成本和擴大投資線上銷售的五年計畫，以提振營收和獲利，並抵禦來自美國電商巨人亞馬遜（Amazon）的競爭壓力。與加拿大Couche-Tard洽談合併的談判今年破局後，家樂福5月決定續聘董事長兼執行長班巴爾（Alexandre Bompard）三年，期盼他能領導公司扭轉乾坤。

家樂福一年前同意從亞洲的牛奶國際集團（Dairy Farm）手中買下食品零售商台灣頂好超市（Wellcome），成為台灣第二大超市通路。在台灣擴張的同時，家樂福2019年從競爭激烈的中國大陸撤退。

Shore Capita分析師布萊克接受彭博訪問時表示，家樂福啟動對海外事業的策略評估，「只顯示家樂福還活著」，並且在大型零售場域企業併購動作頻傳時「向股東展示公司有考量到他們的利益」，但「我不認為這有什麼影響」。

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