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全球大缺 新晶圓廠2年要蓋29座

記者鐘惠玲、李孟珊、李珣瑛／綜合報導

全球晶圓代工產能大缺，業界掀起蓋新廠潮。國際半導體產業協會（SEMI）23日發布最新一季全球晶圓廠預測報告指出，未來兩年全球將新蓋29座晶圓廠，這些新廠全部產能開出後，每月共可生產260萬片約當8吋晶圓。

SEMI指出，未來兩年全球將新蓋29座晶圓廠，其中今年底前會啟動建置19座，2022年再開工建設另外十座，其中，台灣與中國大陸各有八個晶圓新廠建設案，領先其他地區，其後依序是美洲六個，歐洲／中東三個，日本和南韓各二個。

SEMI表示，新廠動工後通常需時至少二年，才能達到設備安裝階段，因此多數今年開始建造新廠的半導體製造商，最快也要2023年才能啟裝，不過有些製造商可能提前在明年上半年就會開始相關作業。

SEMI指出，上述晶圓廠投資，主要是為滿足通訊、運算、醫療照護、線上服務及汽車等廣大市場對晶片不斷增加的需求。

SEMI表示，這29座晶圓廠產能開出後，未來每月可生產多達260萬片約當8吋晶圓，等於一年約3120萬片約當8吋晶圓，若換算為12吋晶圓，等於是1386.6萬片的面積。

台積電來看，去年晶圓出貨量為1,240萬片12吋晶圓約當量，等於這兩年新蓋的晶圓廠產能開出後，總產能相當於1.1個台積電的產出量。

SEMI指出，未來兩年動工的晶圓廠中，以12吋晶圓廠為大宗，2021年有15座、2022年啟建的有七座。其他在這兩年內即將興建的其他七座晶圓廠，分別為4吋、6吋和8吋廠。另外，在這29座晶圓廠中，15座為晶圓代工廠，記憶體廠方面將於二年內啟建的晶圓廠則有四座。

台積電 台灣 投資

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