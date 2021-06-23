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比特幣一度跌破3萬美元

編譯林奇賢、葉亭均／綜合報導
比特幣22日一度跌破3萬美元大關，1月來首見。（路透）
比特幣22日一度跌破3萬美元大關，1月來首見。（路透）

在美國與中國的監管壓力加重之際，比特幣賣壓未歇，22日一度跌破3萬美元大關，為1月來首見，交易員警告比特幣跌勢接下來可能加劇，空方人士認為可能下探2萬美元。

根據彭博資訊報價，比特幣22日盤中重挫10%至29333.94美元，為1月以來首度跌破3萬美元，且跟去年底的收盤價28997美元差不多，顯示幾乎全數回吐今年來漲幅，然後再度回升。其他加密貨幣也遭逢賣壓，乙太幣跌8%，狗狗幣跌逾16%。

由於3萬美元是比特幣行情的重要技術支撐，比特幣在跌破這個關卡後，根據技術線型進行買賣決策的分析師認為，比特幣接下來可能會在2萬美元找到支撐。其他交易員則把比特幣新目標價，設定在25800美元。

此前中國央行已約談好幾家銀行和支付機構，要求不得為虛擬貨幣交易提供相關服務，美國管當局也暗示，將繼續制定規範加密貨幣市場的法規，包括要求交易所與銀行業者須更加了解客戶、並遵守反洗錢規範。

比特幣近來已持續走低，22日稍早技術線圖更出現「死亡交叉」，即50日移動平均線跌破200日均線，預示賣壓還沒結束。

Galaxy數位公司執行長諾瓦葛瑞茲說，比特幣仍將反彈，但到下個支撐水準前，還有很大的下跌空間，在「比特幣跌破（3萬美元的支撐後），2萬5千美元是下個重大支撐水準。

嘉信理財首席全球投資策略師克萊塔普說，北京當局打壓的事實可能奪走比特幣的一些光芒，「我不確定這是個長期方向改變的訊號，但勢必會造成一些波動。沒有人確定打壓的程度，而中國又是比特幣市場的重要力量」。數位資產投資策略公司CoinShares策略長德米羅爾斯表示：「現在有大量的恐懼，當恐懼出現時，人們就會拋售風險資產。整體來說，投資人很不安。」

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