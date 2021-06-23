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美國經濟強彈 外國投資首選

編譯林聰毅／綜合報導
聯合國預測，美國經濟強勁復甦，將成為今明兩年全球海外投資的首選地。(美聯社)
聯合國預測，美國經濟強勁復甦，將成為今明兩年全球海外投資的首選地。(美聯社)

根據聯合國的最新預測，美國經濟格外強勁的復甦，可能使該國成為今明兩年全球海外投資的首選目的地，理由是美國消費者支出快速且持續反彈的前景，以及拜登政府數兆美元的基建計畫，對外國企業非常具有吸引力。

華爾街日報報導，聯合國21日公布的數據顯示，2020年全球企業的海外投資比前一年減少三分之一，對美國的投資更是下降了40%，但美國仍勉強保住長期保有的投資首選地位，沒讓中國超越。

至於2021年和2022年，聯合國預期，隨著外國投資人擴大產能以滿足疫情後的龐大需求，美國將鞏固其領先地位，中國位居第二。

美國聯準會（Fed）預期，在已通過的近6兆美元剌激支出、及美國家庭疫情期間所額外積攢的2.6兆美元支持下，今年美國經濟將成長7%。

隨著美國和更廣泛全球經濟的復甦速度，比年初時許多人的預估更快，聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）預計，今年全球企業的外國投資將增加10%至15%，明年將再增加20%至30%，這將使全球外國投資重返疫情前的水準。

不過，全球外國投資也面臨一些挑戰，一項短期的不利因素是，目前全球135國政府正在協商對跨國公司的徵稅規則進行改革。Unctad的投資與企業部門主管詹曉寧（James Zhan）說，似乎快達成協議了，但對於企業稅的地點及金額仍未敲定，致使一些公司將投資計畫延後。

另一項不利因素是，由於近年來有愈來愈多政府認定有些產業具有國安或經濟的重要性，企業在投資這類產業時正面臨更嚴格審查或直接遭到拒絕。

投資 美國 聯合國

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