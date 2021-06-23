中國塞港 堵住聖誕購物商機

中國 深圳鹽田港「塞港」問題所造成的影響，不僅波及遠在太平洋另一端的美國 ，甚至可能衝擊半年後的聖誕年底購物旺季。這座港口至今仍停泊約50艘貨櫃輪，且約有35萬只貨櫃堆放在碼頭，加劇全球製造商和零售商所面臨的供應鏈延遲困境。

華爾街 日報報導，鹽田港5月下旬開始出現船運瓶頸，當時疫情爆發迫使當局關閉廣東省的部分地區。鹽田港每年處理1,300萬只20呎海運貨櫃，為全球第三大碼頭，也是電子、家具、家用電器和汽車零件等商品透過貨櫃出口的主要門戶。

這個全球船運業遭遇的最新障礙，可能造成未來幾周的貿易混亂，甚至導致年底購物季的船運延誤。

鹽田港官員說，通常每天能處理約3.6萬只貨櫃的貨運作業，目前的處理量能已恢復至平常的70%，相較之下，本月初量能只有30%。

丹麥Vespucci海事公司執行長詹森說：「清除積壓在鹽田港的大量出口貨物將是一項挑戰。」「我們即將進入運能嚴重吃緊的旺季，清理積壓的貨物，需從亞洲其他港口調派船隻過來，但沒有足夠的船可用。」

運能居全球第五大的德國貨櫃營運商赫伯羅特（Hapag-Lloyd）說，儘管排隊的船隻正在減少，但消化的速度仍不夠快，「運能吃緊將持續到第4季，可能會影響年底購物季，並為運費帶來更大壓力」。

港口壅塞正在推高船運成本，根據Freightos，亞洲－北歐航線的40呎貨櫃運費近來已首度突破1.1萬美元，遠高於去年10月的2,000美元；上周五從中國運往美國西岸港口的40呎貨櫃運費報價為6,614美元，比去年1月高386%。

赫伯羅特和丹麥馬士基、法國達飛等大型貨櫃輪運營商，預期年底的美國進口旺季將出現在7月初，而非往常的8月。

海運業認為，海運延遲將持續到今年底，可調度的貨櫃輪供應有限、海運運費不斷飆高的情況也是。

丹麥海事顧問公司Sea Intelligence ApS 執行長Alan Murphy表示：「這是一場需求過高、船舶艙位和貨櫃供應嚴重短缺的危機。」

他也表示：「像鹽田港這類船運壅塞情況，會在很長一段時間造成許多混亂，因此若你今年的聖誕購物清單縮水，也不要感到訝異。」