蝦皮母公司市值 超車軟銀

蝦皮母公司冬海集團（Sea）市值突破1,400億美元。(路透)

蝦皮母公司冬海集團（Sea）市值突破1,400億美元，超車日本軟銀集團，原因包括Sea陸續在智利、哥倫比亞等拉丁美洲國家推出服務，以及新冠肺炎疫情帶動網購熱潮。

日經新聞報導，Sea在紐約股市的股價 18日收在282.49美元，市值達到1,481.47億美元，已超越軟銀的1,213.30億美元。

在新冠肺炎疫情帶動數位轉型的情況下，經營電商 、線上遊戲及數位金融服務的Sea，去年已成為東南亞 市值最高的上市公司。

Sea近來股價攀高，正逢旗下Sea本月稍早在智利和哥倫比亞推出電商平台蝦皮，Sea在前年和今年稍早也先後於巴西和墨西哥市場推出蝦皮；這四個國家合計總人口達到4億人。總部位在新加坡的Sea，過去著重於耕耘東南亞和台灣市場，如今也將觸角延伸至拉丁美洲市場。

Sea創辦人李小冬去年曾表示，試圖把Sea在東南亞的經驗帶到拉丁美洲等新興市場，並提到旗下線上遊戲「我要活下去」（Free Fire）在拉丁美洲的人氣很高。Sea在智利和哥倫比亞的官網顯示，當地消費者搶購手表、智慧手機配件等商品，並懂得運用免運費等優惠措施，購物行為與東南亞的消費者差不多。日經報導，蝦皮是唯一在智利與哥倫比亞推出跨境電商服務的平台，代表平台上商品可能來自中國等其他國家。

軟銀股價在5月12日發布財報後賣壓出籠。SMBC日興證券表示，利空是軟銀已完成既有庫藏股計畫，但卻未宣布新庫藏股計畫。另外，阿里巴巴等軟銀主要資產的股價下跌，也是原因之一。軟銀股價21日在日本股市收盤重摔逾3%，為今年來最大單日跌幅，原因是華爾街日報報導，瑞士信貸中止與軟銀執行長孫正義的借貸關係，並減少與軟銀業務往來。軟銀是全球最活躍的科技業投資大咖，持有新加坡Grab、印尼Tokopedia等Sea競爭對手的股權。