我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

蝦皮母公司市值 超車軟銀

編譯易起宇／綜合報導
蝦皮母公司冬海集團（Sea）市值突破1,400億美元。(路透)
蝦皮母公司冬海集團（Sea）市值突破1,400億美元。(路透)

蝦皮母公司冬海集團（Sea）市值突破1,400億美元，超車日本軟銀集團，原因包括Sea陸續在智利、哥倫比亞等拉丁美洲國家推出服務，以及新冠肺炎疫情帶動網購熱潮。

日經新聞報導，Sea在紐約股市的股價18日收在282.49美元，市值達到1,481.47億美元，已超越軟銀的1,213.30億美元。

在新冠肺炎疫情帶動數位轉型的情況下，經營電商、線上遊戲及數位金融服務的Sea，去年已成為東南亞市值最高的上市公司。

Sea近來股價攀高，正逢旗下Sea本月稍早在智利和哥倫比亞推出電商平台蝦皮，Sea在前年和今年稍早也先後於巴西和墨西哥市場推出蝦皮；這四個國家合計總人口達到4億人。總部位在新加坡的Sea，過去著重於耕耘東南亞和台灣市場，如今也將觸角延伸至拉丁美洲市場。

Sea創辦人李小冬去年曾表示，試圖把Sea在東南亞的經驗帶到拉丁美洲等新興市場，並提到旗下線上遊戲「我要活下去」（Free Fire）在拉丁美洲的人氣很高。Sea在智利和哥倫比亞的官網顯示，當地消費者搶購手表、智慧手機配件等商品，並懂得運用免運費等優惠措施，購物行為與東南亞的消費者差不多。日經報導，蝦皮是唯一在智利與哥倫比亞推出跨境電商服務的平台，代表平台上商品可能來自中國等其他國家。

軟銀股價在5月12日發布財報後賣壓出籠。SMBC日興證券表示，利空是軟銀已完成既有庫藏股計畫，但卻未宣布新庫藏股計畫。另外，阿里巴巴等軟銀主要資產的股價下跌，也是原因之一。軟銀股價21日在日本股市收盤重摔逾3%，為今年來最大單日跌幅，原因是華爾街日報報導，瑞士信貸中止與軟銀執行長孫正義的借貸關係，並減少與軟銀業務往來。軟銀是全球最活躍的科技業投資大咖，持有新加坡Grab、印尼Tokopedia等Sea競爭對手的股權。

股價 東南亞 電商

上一則

美中同時夾擊 比特幣嚇跌

下一則

供應鏈緊俏 短期無解

延伸閱讀

中國貨車界Uber 滿幫集團擬登紐交所

中國貨車界Uber 滿幫集團擬登紐交所
FBI探員：遇種族歧視 應收集證據舉報

FBI探員：遇種族歧視 應收集證據舉報
俄勒岡州山水 瀑布勝景如桃源

俄勒岡州山水 瀑布勝景如桃源
新興市場出現多頭行情 看好智利中國台灣

新興市場出現多頭行情 看好智利中國台灣

熱門新聞

台積電代工製造蘋果、高通等知名企業所設計的晶片，近年來躍為全世界最重要的半導體公司，對全球經濟影響甚鉅。路透

WSJ：台積電主宰全球晶片供應 置全球於「脆弱處境」

2021-06-19 08:23
羅伯特・清崎預測比特幣將跌至24,000美元。路透

富爸爸窮爸爸作者警告：史上最大崩盤將臨 快買進黃金

2021-06-21 14:19
專家籲購屋族耐心等待。（歐新社）

天價買房？專家：等降溫再說

2021-06-18 19:01
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。(路透)

中國比特幣圈掀移民潮 逾半數礦工可能移居德州

2021-06-17 13:49
家得寶已決定自己租一艘貨櫃輪。路透

全球物流大亂 家得寶乾脆自己租艘貨櫃輪

2021-06-14 15:25
BTS在5月21日於Youtube發布最新單曲「Butter」後，已成為YouTube發布24小時內點閱率最高的MV，該單曲也連三周蟬聯美國告示牌單曲排行榜榜首。(路透)

BTS高人氣助攻 母公司Hybe市值飆近90億

2021-06-15 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量
李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光