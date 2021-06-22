美電影院龍頭AMC 發動大併購

新冠肺炎疫情 非但沒有扼殺美國 電影產業，還有助於大型連鎖電影院 更加壯大。隨著美國經濟即將擺脫疫情陰霾而復甦，先前廣受散戶追捧的「迷因股」老牌連鎖戲院AMC娛樂公司，正準備藉由收購案擴大營運規模。

華爾街日報報導，股價之前因迷因股熱潮而大漲、並乘機出售股票而取得滿手現金的AMC已表示，正四處尋求收購標的。

AMC在1日出售價值約2.31億美元股票給Mudrick資本公司時，AMC執行長亞倫（Adam Aron）表示，現在是這家全美最大連鎖戲院「再次發動攻勢」的時候了。

亞倫當時說，AMC正與多家電影院業主洽談，接手先前由Arclight電影院和太平洋劇院（Pacific Theatres）所經營的戲院。

這項交易可能接近完成。洛杉磯時報15日報導，AMC正接近敲定協議，拿下太平洋劇院在洛杉磯的「主要」電影院，其中兩家當天還一度出現在AMC官網和售票應用程式（App）內。

鑒於AMC的收購史與當前的可觀財力，這不太可能是最後一筆交易。

其他電影院業者也可能獵尋標的。全美戲院業者協會估計，約125家電影院都已因新冠疫情而關閉。Emagine娛樂公司也在瑞信的投資研討會上說，該公司已向對手買下四家電影院。

向來對併購活動較保守的喜滿客（Cinemark）執行長佐拉迪也在同一場活動上說，在當前環境下，對收購機會抱持開放態度，但不會支付過高的價格。

Wedbush分析師里絲表示，AMC、喜滿客、及Cineworld旗下的Regal共掌控美國約48%的影廳，擁有50-250廳影廳的電影院業者，對這些連鎖電影院最具吸引力。