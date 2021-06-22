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全球通貨再膨脹行情 恐受創

編譯任中原、葉亭均／綜合報導
專家警告，Fed立場轉「鷹」，可能重創全球「通貨再膨脹行情」。（路透）
專家警告，Fed立場轉「鷹」，可能重創全球「通貨再膨脹行情」。（路透）

專家警告，美國聯準會（Fed）上周意外暗示政策立場轉「鷹」，可能重創全球金融市場的「通貨再膨脹行情」，投資人應慎防市場大幅回檔，Fed轉鷹可能引發美股回檔10%至20%，新興股市前景也籠罩陰霾，銅價短期可能跌破每噸9000美元。

由於Fed開始重視通膨升勢，使美國長期公債、高品質公司債及大型科技股等資產受益。美國30年期公債殖利率21日一度跌破2%，10年期公債殖利率則在1.44%的低檔附近盤旋。

在Fed主席鮑爾等官員本周將陸續發表談話之際，美股21日盤中出現逢低承接買盤，道瓊工業指數21日大漲586點。聖路易聯準銀行總裁博拉德（大鴿派）上周預期Fed開始升息的時間，可能提前到2022年，比目前預期的2023年更早，引發美股上周重挫。

追蹤49國股市表現的MSCI AC世界指數盤中則小跌0.2%，歐股與亞股表現弱勢。美元指數21日盤中升至十周高點，在92.408價位附近盤旋。銅價則遭逢賣壓，倫敦金屬交易所3個月銅期貨跌0.8%至每噸9070美元，彭博分析師預估短期可能跌破9000美元。

Fed會議後，美國債市所反映的通膨預期持續下降，目前預期未來十年的年均通膨率已從2.39%，下降到2.23%。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學者詹迪（Mark Zandi）預期，Fed立場轉鷹，可能引發美股回檔10%-20%。

他說，股市這回如果大跌，將不會迅速回升，原因是市場現在估值很高，預估要花上一年時間才會恢復至損益兩平程度，「股市正在醞釀不利因素。Fed現在要換檔了，因為目前經濟十分強勁」。

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