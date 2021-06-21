全球房價飆漲 加快升息腳步

世界各地的住宅市場正在上漲，促使全球央行官員必須更加努力抗拒升息的誘惑。（路透）

隨著消費者物價大幅上揚，全球央行 官員必須努力抗拒升息的誘惑，但房地產榮景可能使這個任務更加艱鉅，挪威央行已表示，將調高利率以抑制房價 高漲，而此舉可能促使他國央行跟進。

華爾街日報報導，各國央行早已開始緊縮貨幣政策。美國 銀行的數據顯示，2021年迄今總計出現八次降息，以及19次升息（包括俄羅斯、巴西、土耳其等國家在內）。預期富裕國家在疫情時期祭出的貨幣刺激措施即將退場，也影響投資人的信心。美國聯準會（Fed）官員16日預估可能在2023年升息，一度引發股市震盪。

緊接著挪威央行在17日表示，幾乎肯定將在9月升息，遠遠領先聯準會以及3月率先驚動市場的紐西蘭央行；已開發國家有較多餘裕將利率維持在低檔，因為受到大宗商品價格和美元波動的衝擊比新興市場國家少很多。但挪威央行在聲明中表示，關注房價大幅上漲。

世界各地的住宅市場正在上漲，挪威房市的泡沫早在疫情前就已浮現，自2020年1月以來房價已上漲12%；同一期間，美國、英國及德國房價上漲15%、13%和16%，而在中國大陸，房市再度成為推動經濟成長的關鍵動力。

理論上，各國央行依據通膨決定利率走向，而聯準會更注重失業率。但自2008年爆發次級房貸危機後，許多國家的官員也開始將金融失衡納入考量。

許多華爾街專家也指出，房價上漲導致家庭增加住房成本，使得當前的通膨上漲，不太像之前所認為是屬於暫時現象。住房成本在通膨組成因素中占有很大權重，以至於在剔除大宗產品相關價格後，只要房價的小幅上漲，都會成為美國、英國及歐元區5月通膨率上揚的最大貢獻者。