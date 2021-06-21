駭客激增資安保險火紅

網路攻擊事件，帶動資安保險市場快速進化。（路透）

1666年的倫敦大火幫助催生出產物保險 市場，而近來一連串的知名網路攻擊事件，也正帶動資安 保險市場快速進化。如今，保險公司不僅提供財務理賠，還會提供緊急支援服務，擁有自己的「數位消防隊」。

英國金融時報（FT）報導，網攻事件去年開始增加，但近兩個月來的多起大型勒贖軟體攻擊事件，撼動了保險市場。愛爾蘭的健保系統、美東重要燃料管線營運商和大型肉品供應商JBS，都因網路攻擊而短暫停擺，麥當勞和福斯等多家跨國企業也傳出客戶資料遭竊。西方國家官員已點名犯罪集團的總部可能位在俄羅斯。

接著，在法國保險巨頭安盛集團（AXA）5月也成了受「駭」者之後，保險業被迫更加認清威脅已近在眼前。駭客聲稱已竊取安盛3兆位元組（TB）的個資和醫療紀錄等數據後，安盛趕忙清查受害範圍，但並未表示是否已支付贖金。

全球最大保險仲介商達信（Marsh）國際部門網路主管史蒂芬司表示，近來攻擊事件暴增的原因，包括勒贖軟體種類激增，以及這些攻擊背後的產業發展日益猖獗，「隨著勒贖軟體即服務發展猖狂，勒贖軟體（攻擊）事件的複雜度、頻繁度及嚴重度都大幅提高」，而這些RaaS服務還包括宣傳攻擊的支援熱線和網站。

網路攻擊事件的嚴重程度和頻繁度提高，也帶動資安險的成本暴增。保險仲介公司怡安集團（Aon）最新數據顯示，從4月初至5月中，資安險保費 比去年同期躍漲27%。

除了調漲保費，保險業者也更嚴格評估購買資安險企業的資安控管措施。例如美國保險集團（AIG）今年在承保資安險時，還會額外詳細詢問客戶25個資安措施的相關問題。

AIG資安保險全球主管葛蕾拉說，若客戶的資安控管水準非常低，AIG可能根本不會承保，但在多數情況下，該公司傾向縮減承保範圍，因此若客戶資安控管未達期待水準，將把勒贖軟體攻擊事件的理賠上限減半，採用所謂的「共同保險」。