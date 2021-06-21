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三星把美軍基地變晶片重鎮

編譯王巧文／綜合報導
三星正把平澤發展為晶片生產重鎮，這從南韓總統文在寅（左五）5月選擇在平澤發表韓國半導體戰略，便可見一斑。（歐新社）
三星正把平澤發展為晶片生產重鎮，這從南韓總統文在寅（左五）5月選擇在平澤發表韓國半導體戰略，便可見一斑。（歐新社）

隨著三星電子在平澤市興建第三座晶圓廠，距離南韓首都首爾以南約50公里的平澤市，已從以美軍基地聞名的港口城市，蛻變成晶片製造重鎮。

日經新聞報導，三星正在平澤興建的第三座晶片廠，將是一座擁有六棟建築物的園區，無塵室總面積相當於25座足球場，並鄰近國營韓國電力公司（Kepco）的變電所。

三星的供應商已進駐平澤市。荷蘭艾司摩爾（ASML）、美國應用材料（Applied Materials）等半導體設備製造商已在這座晶片廠附近設立據點，共計數百家業者將定期拜訪這座園區。

據平澤當局估計，三星每蓋一座晶圓廠，將創造2萬個工作崗位。每月移入這座城市的人數超過1000人，當地人口在過去十年來激增逾30%至54萬人。平澤若完成重建計畫，預估人口將大增一倍。

三星進駐平澤，吸引大批勞工湧入，平澤也隨之出現空前房地產熱潮，建商蓋起一棟又一棟的公寓大樓，計程車司機的接客人數也愈來愈多。

平澤市曾以駐韓美軍基地「韓福瑞營區」所在地而聞名，該軍營的歷史可追溯至1951年韓戰時期。美韓雙方並在2004年同意將首爾周邊的美軍遷至「韓福瑞營區」。

作為配合美軍搬遷計畫的回報，平澤市在2006年從南韓政府手中獲得重建基金，挹注規模達到8.16兆韓元（72億美元）的城市開發方案。

這項城市開發方案希望能吸引5萬9000戶家庭遷入平澤，並興建13所小學，目前該方案已完成約60%。

三星 晶片 南韓

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