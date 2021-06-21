筆電手機化 PC產業大變革

未來的筆電將愈來愈像智慧手機。（路透）

過去近十年來，智慧手機 的運作速度愈來愈快，行動運算蔚為風潮，但這股趨勢正在反轉，未來的筆電將愈來愈像智慧手機，只是機身更大、效能更佳、容量更大。如今，各家製造商都在改變思維，力圖在個人電腦（PC）銷售因居家辦公熱潮而重獲青睞之際，善加把握這波商機。

華爾街日報報導，過去十年來電腦銷售普遍下滑，原本預期在可預見未來這股趨勢將會持續下去。但據市場研究機構國際數據資訊公司（IDC），在疫情 期間，PC每季銷售比一年前大增逾50%。因此，筆電業者紛紛把握這個突然重受歡迎的機會。

所有PC品牌大廠開始在電腦中放入更多在手機採用的技術，這些技術正是讓消費者的生活離不開手機的原因，例如耗電較少但功能強大的處理器、解析度更高的螢幕、減少機身厚度和重量，以及增加電池的續航力。隨著這些技術不斷進步，筆電的設計出現更多可能性，除了掀蓋式筆電之外，還包括可拆式筆電（將平板嵌入鍵盤）、二合一筆電（具備轉軸的輕薄筆電，可360度翻轉成平板的樣子）。

在開發出採用ARM架構的M1晶片後，蘋果 目前在筆電等裝置的效能功耗比處於領先，可用較少的耗電量來發揮更強的運算能力，不過蘋果尚未讓自家筆電搭載觸控螢幕，而其他廠牌的許多產品已有觸控螢幕。蘋果的競爭對手也相繼推出具前瞻性思維的「PC手機化」產品，例如微軟的Surface Pro X、Google的Chromebook。

或許PC產業掀起的更大變革，是筆電直接連接行動網路，包含第五代行動通訊技術（5G）在內。支援行動連網的可攜式PC，在幾年前曾短暫在市場上出現，但未能躋身主流，主因是欠缺與硬體製造商和行動通訊業者的合作。

此外，手機行動網路幾乎不間斷的連網功能，可能不會這麼快出現在筆電上。儘管遭遇網路連線的挑戰，仍有分析師預估近來PC銷售的漲勢將不停歇。

IDC分析師烏布拉尼解釋說，理由是教育市場仍有未被滿足的需求、民眾買PC的周期從每六至七年縮短為四到五年，以及疫情帶動的在家上班趨勢，都讓員工需自備電腦。