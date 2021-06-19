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WSJ：台積電主宰全球晶片供應 置全球於「脆弱處境」

編譯湯淑君／綜合外電
台積電代工製造蘋果、高通等知名企業所設計的晶片，近年來躍為全世界最重要的半導體公司，對全球經濟影響甚鉅。路透
台積電代工製造蘋果、高通等知名企業所設計的晶片，近年來躍為全世界最重要的半導體公司，對全球經濟影響甚鉅。路透

華爾街日報（WSJ）報導，晶圓代工龍頭台積電公司製造的晶片無所不在，植入iPhone、個人電腦、汽車等內建電子裝置的產品，備受全球科技業倚賴。但在供應鏈瓶頸和地緣政治威脅不斷之際，這可能是個問題。

報導說，市值約5,500億美元在全球排名第11的台積電，代工製造蘋果、高通等知名企業所設計的晶片，近年來躍為全世界最重要的半導體公司，對全球經濟影響甚鉅。

但報導也指出，台積電的支配地位「使這世界陷入脆弱的處境」。這是因為更多技術需要用到精密複雜的晶片、更多晶片倚賴台積電供應，而這家舉足輕重的半導體公司又位於台灣——美國與中國角力關係的緊張點。台積電技術遙遙領先，其他製造商要急起直追談何容易，但台積電此刻產量無法滿足人人所需，這情況在全球晶片短缺之際更加明顯，加劇供應鏈瓶頸亂象、消費者物價上漲、汽車等產業勞工被迫放無薪假。

報導把這情況與全球依賴中東石油相提並論，萬一台灣局勢不穩，將殃及各行各業。集邦科技（TrendForce）指出，今年第1季全球委外晶片製造營收約65%流向台灣的公司，而光是台積電就占全球營收的56%。

凱投宏觀（Capital Economics）最近在研究報告中寫道，倚賴台灣製造的晶片「對全球經濟構成一大威脅」。凱投宏觀說，台積電的技術十分先進，以致世界最尖端的晶片約有92%要靠台積電製造，其餘由三星電子生產。全球約14億顆智慧手機處理器，大多都由台積電製造。

另根據IHS Markit的資料，台積電也包辦多達60%的車用微控制器（MCU）生產。台積電則表示，在這類微控制器的市占率僅35%左右，並以全球半導體供應鏈許多領域專精、分工為由，反駁所謂全世界太倚賴台積電一家公司的說法。

美國、歐洲和中國正紛紛降低對台灣晶片的依賴。美國總統拜登上台後大力推動基礎建設計畫，其中包括投資500億美元提高晶片自製率；中國已把半導體自給自足，列為國家策略發展計畫的優先要務；歐盟則公布規模1,500億美元的數位產業策略藍圖，希望在2030年達到下一代晶片至少有20%在境內生產的目標。

美國在晶片設計和智慧財產方面領先全球，培養出英特爾、輝達、高通等業界巨人，但Boston Consulting Group的數據顯示，美國在全球晶片製造的占比已從1990年的37%滑落到12%。英特爾3月宣布將斥資200億美元在美國興建兩座新晶片廠。

同時，美國和德國也呼籲台積電提高供應量，協助紓解衝擊汽車業者的晶片荒。台積電表示，已採取前所未見的行動增產，微控制器生產較去年提高60%。

德國汽車製造商也遊說政府向台灣方面施壓。德國經濟部長阿特邁爾（PeterAltmaier）於是致函台灣官員，希望確保台積電擴大供應量，以免晶片供應短缺危及全球經濟復甦。阿特邁爾最近在柏林表示會談仍在進行，但未詳述。

德國豪華車製造商奧迪（Audi）5月讓大約1萬名工人放無薪假，因為兩座工廠的暢銷車款生產停擺。

維吉尼亞州經銷商Audi Tysons Corner奧迪品牌行銷專員杜提斯以一句話向顧客總結現在的困境：「包括奧迪在內，幾乎所有新車需要使用的微晶片，都來自台灣的台積電。他們預料供應鏈瓶頸會持續到2022年底。」

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