我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長選舉合縱連橫？ 楊安澤、賈西亞聯袂競選 周末衝刺同拜票

道瓊重挫逾500點 Fed預告政策轉彎 賣壓或許尚未結束

疫情肆虐期間 這國人儲蓄金額領先各國

編譯陳律安／綜合外電
英國民眾在疫情期間大舉儲蓄，如今消費意願也相當強，可望帶動經濟強力復甦。美聯社
英國民眾在疫情期間大舉儲蓄，如今消費意願也相當強，可望帶動經濟強力復甦。美聯社

一份針對全球17國的調查顯示，在新冠疫情肆虐、剝奪民眾旅遊和購物的機會之際，英國消費者的儲蓄金額領先其他國家，且消費意願也比其他國家強，對英國經濟而言無疑是大好消息。

彭博資訊引述英國公司YouGov的調查，發現從2020年3月以來，約三分之一的英國民眾儲蓄金額有所增加，比率與丹麥相當，但遠高於美國、德國、義大利、西班牙、澳洲等國。

這項調查也顯示，大多數受訪者都說，這些多出來的錢只會動用一部分，會花掉絕大部分錢的人不到15%，但在英國，近17%的受訪者表示會用掉絕大多數錢。

英國每戶家庭估計多了約2,500億英鎊（3,470億美元）存款，歐元區約5,000億歐元（5,960億美元），而經濟學家普遍認為，這些多出來的現金會以多快的速度花費，才是疫後復甦力道的關鍵因素。從這份調查來看，英國民眾消費的意願顯然最強。

這份調查顯示，普遍而言一般人對未來情勢愈來愈樂觀，多數受訪國家的家庭預期，一年後的財務狀況將比現在好，但新加坡、香港和法國是例外。

這份調查在5月14日-28日間進行，共訪調近1.9萬人，每個國家受訪人數逾千人，但香港除外、樣本數僅約500人。在英國和美國則分別訪調逾2,000人。

在英國，這份調查強化了一種普遍的看法，那就是英國經濟可望從三個世紀以來最嚴重的衰退強勁復甦。英國央行預估，消費者支出將出現自柴契爾夫人擔任首相以來，最繁盛的榮景。

英國 美國 儲蓄

上一則

美黃豆暴跌 中國進場撿便宜 採購量近五個月最大

下一則

WSJ：台積電主宰全球晶片供應 置全球於「脆弱處境」

延伸閱讀

威廉氣憤梅根主因？王室專書爆：這霸凌女搶走哈利

威廉氣憤梅根主因？王室專書爆：這霸凌女搶走哈利
秘魯新變種病毒蔓延29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯新變種病毒蔓延29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
香港校友聯會獎學金 8高中生受惠

香港校友聯會獎學金 8高中生受惠
Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

熱門新聞

美國各類貨品和服務的價格，都變得更貴。美聯社

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

2021-06-11 07:44
全球貨櫃運送吃緊情況再現，貨攬業不諱言表示，中國地區沿海出口貨陷入一個「搶到櫃子沒拖車；找到拖車、船又塞港進不來，一切盡在不言中的窘境」。圖為香港港口的貨櫃。(路透)

「搶到貨櫃沒拖車 搶到拖車…船塞港」海運價 周周飆

2021-06-11 19:50
專家籲購屋族耐心等待。（歐新社）

天價買房？專家：等降溫再說

2021-06-18 19:01
家得寶已決定自己租一艘貨櫃輪。路透

全球物流大亂 家得寶乾脆自己租艘貨櫃輪

2021-06-14 15:25
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。(路透)

中國比特幣圈掀移民潮 逾半數礦工可能移居德州

2021-06-17 13:49
BTS在5月21日於Youtube發布最新單曲「Butter」後，已成為YouTube發布24小時內點閱率最高的MV，該單曲也連三周蟬聯美國告示牌單曲排行榜榜首。(路透)

BTS高人氣助攻 母公司Hybe市值飆近90億

2021-06-15 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元
Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球
染疫神隱多月 蛇精男再現身 網：樣子正常了

染疫神隱多月 蛇精男再現身 網：樣子正常了