疫情肆虐期間 這國人儲蓄金額領先各國

英國民眾在疫情期間大舉儲蓄，如今消費意願也相當強，可望帶動經濟強力復甦。美聯社

一份針對全球17國的調查顯示，在新冠疫情肆虐、剝奪民眾旅遊和購物的機會之際，英國 消費者的儲蓄 金額領先其他國家，且消費意願也比其他國家強，對英國經濟而言無疑是大好消息。

彭博資訊引述英國公司YouGov的調查，發現從2020年3月以來，約三分之一的英國民眾儲蓄金額有所增加，比率與丹麥相當，但遠高於美國 、德國、義大利、西班牙、澳洲等國。

這項調查也顯示，大多數受訪者都說，這些多出來的錢只會動用一部分，會花掉絕大部分錢的人不到15%，但在英國，近17%的受訪者表示會用掉絕大多數錢。

英國每戶家庭估計多了約2,500億英鎊（3,470億美元）存款，歐元區約5,000億歐元（5,960億美元），而經濟學家普遍認為，這些多出來的現金會以多快的速度花費，才是疫後復甦力道的關鍵因素。從這份調查來看，英國民眾消費的意願顯然最強。

這份調查顯示，普遍而言一般人對未來情勢愈來愈樂觀，多數受訪國家的家庭預期，一年後的財務狀況將比現在好，但新加坡、香港和法國是例外。

這份調查在5月14日-28日間進行，共訪調近1.9萬人，每個國家受訪人數逾千人，但香港除外、樣本數僅約500人。在英國和美國則分別訪調逾2,000人。

在英國，這份調查強化了一種普遍的看法，那就是英國經濟可望從三個世紀以來最嚴重的衰退強勁復甦。英國央行預估，消費者支出將出現自柴契爾夫人擔任首相以來，最繁盛的榮景。