我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

原物料回跌 高盛喊進場良機

編譯劉忠勇／綜合報導
因押注經濟重新開放將刺激需求而上漲的能源和工業金屬價格，依然遠高於年初水準，分析師認為原有漲勢不太可能顯著消退。（路透）
因押注經濟重新開放將刺激需求而上漲的能源和工業金屬價格，依然遠高於年初水準，分析師認為原有漲勢不太可能顯著消退。（路透）

市場還在高談大宗商品榮景之際，有些原物料近來跌跌不休，幾乎已吐光今年所有漲幅，另一些也快守不住。不過高盛分析師在最新報告中認為，近來這波跌勢反而提供逢低進場的好機會。

黃豆期貨近日一度吐回2021年來的漲幅，較5月觸及的八年高點跌逾20%；玉米和小麥也從多年來最高價位回落，而鎳、白糖、棉花乃至木材最近也相繼重挫。黃金、白金和白銀也都低於年初價位。

儘管原油和錫在內部分原物料受益於經濟重新開放，仍然保持不墜，有些商品近來卻因個別的因素轉而下跌，像是黃豆等農產品受到氣候好轉的影響而回落，月線邁向2016年來最大跌幅。

玉米期貨也正朝2011年來最大單月跌幅走去，金銀則是因為貨幣政策的不確定性。StoneX集團金屬和大宗原物料避險基金銷售主管庫可說：「由於聯準會（Fed）的鷹派言論，去風險成為首要問題，還有北京政府前幾周指令連發的結果」；「央行刺激措施在2020年春季提振了市場，現在總經面有所重設。」

美元指數近日不斷反攻，也使得大宗商品對持有其他貨幣的投資人吸引力降低。

不過，因押注經濟重新開放將刺激需求而上漲的能源和工業金屬價格，依然遠高於年初水準，分析師認為原有漲勢不太可能顯著消退。

景順全球市場策略師布姆Jason Bloom說：「我們相信我們正處於大宗商品十年強勁周期的早期階段，類似於90年代末到2008年的周期」。

高盛商品研究部門主管柯里在18日的最新報告中指出，他們仍看多商品的理由既非通膨風險，也不是Fed意外轉鷹，而是實際的供需面確實有落差，預估布蘭特油價到第3季均價可升抵每桶80美元。

玉米從多年來最高價位回落。（路透）
玉米從多年來最高價位回落。（路透）

高盛 貨幣 分析師

上一則

天價買房？專家：等降溫再說

下一則

逾一年來首見 日本5月核心CPI上揚

延伸閱讀

Fed升息餘威強 道指再跌200點

Fed升息餘威強 道指再跌200點
大宗商品超級周期論休矣？黃豆等原物料已吐光今年漲幅

大宗商品超級周期論休矣？黃豆等原物料已吐光今年漲幅
中國再出手壓抑大宗商品價格 期貨行情應聲倒地

中國再出手壓抑大宗商品價格 期貨行情應聲倒地

商品火熱 專家：回跌就是買點

商品火熱 專家：回跌就是買點

熱門新聞

美國各類貨品和服務的價格，都變得更貴。美聯社

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

2021-06-11 07:44
全球貨櫃運送吃緊情況再現，貨攬業不諱言表示，中國地區沿海出口貨陷入一個「搶到櫃子沒拖車；找到拖車、船又塞港進不來，一切盡在不言中的窘境」。圖為香港港口的貨櫃。(路透)

「搶到貨櫃沒拖車 搶到拖車…船塞港」海運價 周周飆

2021-06-11 19:50
家得寶已決定自己租一艘貨櫃輪。路透

全球物流大亂 家得寶乾脆自己租艘貨櫃輪

2021-06-14 15:25
專家籲購屋族耐心等待。（歐新社）

天價買房？專家：等降溫再說

2021-06-18 19:01
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。(路透)

中國比特幣圈掀移民潮 逾半數礦工可能移居德州

2021-06-17 13:49
BTS在5月21日於Youtube發布最新單曲「Butter」後，已成為YouTube發布24小時內點閱率最高的MV，該單曲也連三周蟬聯美國告示牌單曲排行榜榜首。(路透)

BTS高人氣助攻 母公司Hybe市值飆近90億

2021-06-15 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華社再爆倒會 金額恐達千萬

華社再爆倒會 金額恐達千萬
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元