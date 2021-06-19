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日本抗暖化 鼓勵銀行相挺

編譯湯淑君／綜合報導
日本銀行維持利率不變、延長疫情紓困計畫。（路透）
日本銀行維持利率不變、延長疫情紓困計畫。（路透）

日本銀行（央行）維持利率不變，並延長疫情紓困計畫截止期限，但出人意料宣布一套資助抗氣候變遷的計畫，預定今年付諸實施，響應多國央行加緊行動降低氣候暖化衝擊經濟與金融的風險。

日銀18日結束兩天政策會議，一如市場預期決議維持短期利率目標在負0.1%、長期殖利率在0%不變，同時把原訂實施到9月為止的資產收購和貸款計畫延長六個月，並警告消費支出仍「停滯」，儘管出口旺盛使經濟復甦仍上軌道。

日銀總裁黑田東彥表示，經濟展望比4月開會時樂觀，「疫苗接種顯著加速，若持續下去，消費支出回升速度有望比預期快」；不過，「為了達到2%的通膨目標，日銀必須維持超寬鬆貨幣政策，即使在疫情消退後亦然」。日本同日公布，5月核心消費者物價比去年同期微升0.1%，是去年3月來首次上揚，主要反映電費和油價去年因新冠肺炎疫情而下跌的基期效應，但距離日銀的2%目標還很遙遠。

意外的是，日銀在會後也宣布年底前推出抗氣候變遷計畫，初步綱要將在7月的日銀政策會議公布。

根據這項機制，日銀將提供資金，協助金融機構擴大投資、放款給抗氣候變遷的活動。儘管細節尚未公布，日銀表示將會以類似的低利貸款計畫為藍本。

三菱日聯摩根士丹利證券經濟學家六車治美認為，日銀此舉呼應政府在政策藍圖中楬櫫的提倡綠能措施，同時「也搭上世界各國央行日益把貨幣政策與氣候變遷連結的潮流」。

黑田東彥說，日銀不排除將來收購綠色債券，但這套新計畫更適合用來鼓勵日本企業採取行動對抗氣候變遷，因為日企大多倚賴銀行貸款，而不是從市場籌資。

他說：「從中長期觀點來看，氣候變遷問題可能對經濟活動、物價和金融情勢產生極大影響。藉由設立這套機制，我們可彈性因應氣候變遷導致的外部環境變化。」

日本地震、颱風天災頻仍，受氣候變遷威脅甚鉅，但日企抗氣候變遷行動不如歐洲企業積極，部分原因是日本依賴熱能和燃煤發電。

氣候變遷 日本 殖利率

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