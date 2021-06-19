逾一年來首見 日本5月核心CPI上揚

日本5月核心CPI逾一年來首次上揚，為日本當局樂見的現象。（路透）

在能源價格回漲帶動下，日本 5月核心消費者物價指數（CPI）小幅上揚，為一年多來首見，雖為日本當局樂見的現象，但整體物價壓力與消費者支出依然疲軟，央行預料將延續貨幣寬鬆措施。

日本政府18日公布，剔除價格波動劇烈的生鮮食品後，5月核心CPI較去年同期增加0.1%，符合市場預期。官員表示，這是核心CPI自2020年3月來首次上揚，主要反映電力和汽油價格去年因新冠肺炎疫情 而下跌的基期效應。

日本5月整體物價依然陷入困頓，比去年同期下跌0.1%，不計食品與能源價格的核心CPI年比也下滑0.2%。因為當局持續實施防疫封鎖措施、和啟動施打新冠疫苗的時間又較晚，導致民眾減少外出用餐和從事休閒活動，抑制整體消費者支出。

5月生鮮食品價格比去年同期大跌，主因是去年5月時，日本全國進入緊急狀態 促使消費者搶購食物，帶動生鮮食品價格大漲。

日本上季經濟萎縮3.9%，且在疫情持續拖累消費下，本季也可能只微幅成長。彭博經濟學家表示，若日本緊急狀態如期在6月20日解除，6月核心CPI年升率預料將降回零，但之後因為受壓抑的需求獲得釋放、加上能源價格上漲，可望拉抬第3季核心CPI成長率達到0.2%。