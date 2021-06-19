我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

逾一年來首見 日本5月核心CPI上揚

編譯易起宇／綜合報導
日本5月核心CPI逾一年來首次上揚，為日本當局樂見的現象。（路透）
日本5月核心CPI逾一年來首次上揚，為日本當局樂見的現象。（路透）

在能源價格回漲帶動下，日本5月核心消費者物價指數（CPI）小幅上揚，為一年多來首見，雖為日本當局樂見的現象，但整體物價壓力與消費者支出依然疲軟，央行預料將延續貨幣寬鬆措施。

日本政府18日公布，剔除價格波動劇烈的生鮮食品後，5月核心CPI較去年同期增加0.1%，符合市場預期。官員表示，這是核心CPI自2020年3月來首次上揚，主要反映電力和汽油價格去年因新冠肺炎疫情而下跌的基期效應。

日本5月整體物價依然陷入困頓，比去年同期下跌0.1%，不計食品與能源價格的核心CPI年比也下滑0.2%。因為當局持續實施防疫封鎖措施、和啟動施打新冠疫苗的時間又較晚，導致民眾減少外出用餐和從事休閒活動，抑制整體消費者支出。

5月生鮮食品價格比去年同期大跌，主因是去年5月時，日本全國進入緊急狀態促使消費者搶購食物，帶動生鮮食品價格大漲。

日本上季經濟萎縮3.9%，且在疫情持續拖累消費下，本季也可能只微幅成長。彭博經濟學家表示，若日本緊急狀態如期在6月20日解除，6月核心CPI年升率預料將降回零，但之後因為受壓抑的需求獲得釋放、加上能源價格上漲，可望拉抬第3季核心CPI成長率達到0.2%。

日本 疫情 緊急狀態

上一則

原物料回跌 高盛喊進場良機

下一則

日本抗暖化 鼓勵銀行相挺

延伸閱讀

日漫「鋼之鍊金術師」作者舊作惡搞毛澤東 中網友抵制

日漫「鋼之鍊金術師」作者舊作惡搞毛澤東 中網友抵制
合組對中國包圍網？日相菅義偉表態：我不會…

合組對中國包圍網？日相菅義偉表態：我不會…
東京9地解除緊急事態 擬發疫苗護照

東京9地解除緊急事態 擬發疫苗護照
日本推「菠蘿麵包口罩」 防飛沫還可以吃

日本推「菠蘿麵包口罩」 防飛沫還可以吃

熱門新聞

美國各類貨品和服務的價格，都變得更貴。美聯社

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

2021-06-11 07:44
全球貨櫃運送吃緊情況再現，貨攬業不諱言表示，中國地區沿海出口貨陷入一個「搶到櫃子沒拖車；找到拖車、船又塞港進不來，一切盡在不言中的窘境」。圖為香港港口的貨櫃。(路透)

「搶到貨櫃沒拖車 搶到拖車…船塞港」海運價 周周飆

2021-06-11 19:50
家得寶已決定自己租一艘貨櫃輪。路透

全球物流大亂 家得寶乾脆自己租艘貨櫃輪

2021-06-14 15:25
專家籲購屋族耐心等待。（歐新社）

天價買房？專家：等降溫再說

2021-06-18 19:01
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。(路透)

中國比特幣圈掀移民潮 逾半數礦工可能移居德州

2021-06-17 13:49
BTS在5月21日於Youtube發布最新單曲「Butter」後，已成為YouTube發布24小時內點閱率最高的MV，該單曲也連三周蟬聯美國告示牌單曲排行榜榜首。(路透)

BTS高人氣助攻 母公司Hybe市值飆近90億

2021-06-15 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華社再爆倒會 金額恐達千萬

華社再爆倒會 金額恐達千萬
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元