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現代汽車強攻新興市場 表現超越日系車廠

編譯黃嘉洵／綜合報導
現代汽車在印度、越南、俄羅斯等新興市場的銷售表現，正後來居上、超越日本車廠。(路透)
現代汽車在印度、越南、俄羅斯等新興市場的銷售表現，正後來居上、超越日本車廠。(路透)

現代汽車（Hyundai）在印度、越南、俄羅斯等新興市場的銷售表現，正後來居上、超越日本車廠，蠶食鈴木（Suzuki）、豐田汽車（Toyota）等日本對手的市占。

南韓媒體BusinessKorea報導，現代集團5月在印度的市占率躍增至35％，遠高於4月的23％，為1998年進軍印度至今首度成為當地車市霸主，並且擠下已稱霸當地40年的馬魯提鈴木（Maruti Suzuki）。

馬魯提鈴木上月市占率則從47%滑落至32％。成立於1981年的馬魯提鈴木，印度市占率在1990年代末期以前從未低於65%。

近來儘管休旅車（SUV）在印度漸受歡迎，馬魯提鈴木至今仍聚焦於小型掀背車。現代跨界休旅Creta去年在印度售出9萬6989輛，成為當地最暢銷的休旅車，今年1-5月的累計銷量已經達到5萬7342輛。

在越南，現代汽車2019年來的銷售表現都高於豐田汽車。現代今年1-4月在越南賣出3萬7354輛汽車，豐田同期銷量則為1萬8973輛。豐田先前主宰越南市場約20年。

此外，現代汽車今年1至5月在俄羅斯售出16萬1409輛車，也遠高於豐田同期的約4萬輛；在巴西的銷量則為8萬419輛，也比豐田的6萬2094輛車還多。

現代上月也與剛果政府簽約，將供應旗下500輛跨界休旅車Palisades，打敗參與競標的豐田Land Cruiser。剛果的車市規模雖然不大，但現代與政府簽約，有助進一步擴張市場。

現代汽車5月歐洲銷量也比去年同期勁增107.5%至8萬8171輛，市占率擴增至8.1%，高於一年前的6.8%，也是去年8月以來第二度超過8%，且排名第四，僅落後於福斯汽車、Stellantis及雷諾集團。

這家南韓車廠在美國市場的銷售也即將趕上本田汽車，上月賣出17萬4043輛汽車，逼近本田的17萬6815輛。

汽車 豐田 印度

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