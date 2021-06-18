G10第一槍 挪威9月將升息

挪威央行決議利率按兵不動，但表示可能在9月升息。圖為挪威央行。(路透)

挪威央行 17日決議利率 按兵不動，但表示「最可能」在9月升息 ，勢將走在十大工業國（G10）之前，率先升息。在新興市場方面，巴西央行連續第三度升息3碼，印尼央行則打算到年底前都按兵不動。

挪威央行17日將基準存款利率維持在零的歷史低點，符合市場預期。央行總裁歐森表示，根據委員會對經濟前景和風險的評估，央行很可能在9月調升利率，且未來這一年每季都將升息1碼。挪威央行先前的預期沒這麼明確，僅說可能會在下半年緊縮貨幣政策。挪威克朗兌歐元17日一度升值約0.5%，挪威克朗今年表現是彭博彙編的G10貨幣中最強。

挪威近期的經濟數據顯示，市場信心正在回升，失業率也下降。挪威克朗走強也減弱物價上漲動能，上月該國通膨率低於央行設定的目標。

在挪威央行釋出鷹派訊息不到24小時前，巴西央行宣布調升基準利率Selic，這次同樣調升75個基點至4.25%，以壓制今年和明年預期會高於目標的通貨膨脹。彭博資訊說，升息的幅度符合訪調預期，也遵循了巴西央行自己的政策指引。

今年3月起，巴西央行就開始升息，到目前為止，利率已經上調225個基點，在G20中幅度最大。下次8月召開利率會議時，預計還會再升息3碼。

巴西央行在利率決策會議後，發布新聞稿指出，「利率需要調整，以減緩暫時性通膨衝擊的擴大。」

巴西目前利率已到近五年來的最高水準，境內大宗商品成本飆升、電費因嚴重乾旱漲價，央行忙著對抗通膨。同時，新冠疫情緊急支出也刺激需求。

巴西5月的年化通膨率增加到8.06%，高於經濟學家預期，更比今年的目標3.75%多出一倍多。巴西央行調查顯示，市場預期消費者物價直到明年都將在目標值之上。彭博指出，所幸巴西貨幣雷亞爾自巴西央行上次利率會議以來，已升值6%，減輕躉售物價上漲壓力，進口物價變得便宜。

同日印尼央行也公布利率決策，第四度讓基準利率維持在3.5%的谷底，主要是為支撐受疫情打擊的經濟，央行並宣示，已準備好因應聯準會（Fed）立場轉鷹的變化所帶來的衝擊，到年底都不會調整利率。