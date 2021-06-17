自認危及iPhone安全 蘋果庫克反擊歐盟數位市場法案

蘋果（Apple）執行長庫克。 歐新社

蘋果（Apple）執行長庫克 16日表示，歐盟 意圖限制美國大型科技公司力量的「數位市場法案」（DMA）提議，將會危及iPhone 的安全與隱私維護。

「數位市場法案」是由歐盟反托辣斯首席執委Margrethe Vestager所提。路透說，這是庫克首次就歐盟研議的DMA發表公開評論。他認為，法案有部分規定是好的，但有些不是。他擔心這個法案會導致許多應用程式不經由蘋果的應用程式商店（App Store）就安裝到iPhone手機裡，或是進行「側載」（side-loading）。

庫克在遠距參與法國最大的科技會議VivaTech時說：「以目前探討DMA的論述，看來會強迫iPhone提供側載，這就是個我認為不是基於用戶最佳利益考量的例子。」他強調，如此一來，iPhone裡會載入許多應用程式，破壞iPhone的安全。「我們在App Store裡為保護用戶隱私發起的用法，標記隱私被侵入、應用程式追蹤透明化等等設計，也都會毀壞。」

這個月稍早，歐盟歐洲議會議員 Andreas Schwab說他準備強化這項法案，並且將其適用縮小到只針對大型企業如Google、亞馬遜（Amazon）、蘋果和臉書（Facebook）。

庫克表示，蘋果會參與法案的辯論，嘗試解決問題。