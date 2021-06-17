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全球海運峰會 聚焦低碳排話題

編譯湯淑君／綜合報導
全球海運峰會，討論降低碳排的衡量標準。（美聯社）
全球海運峰會，討論降低碳排的衡量標準。（美聯社）

世界各國代表本周出席全球海運高峰會時，正設法能就降低碳排的衡量標準凝聚共識，這使課徵國際汙染稅仍是可能的選項。

國際海事組織（IMO）所舉辦的這場會議，聚集了174國代表及一群產業觀察員，已在這場為期一周的活動，商議具體的衡量標準，以利在2030年之前使全球船隊排碳密度比2008年水準降低40%。若這套計畫獲採納，將是朝落實全球海運在2050年減排至少50%的目標跨出具體的第一步。

對馬士基、達飛海運等大型海運集團，以及托克和嘉吉等大宗商品交易商而言，這牽涉到巨大利害關係。海運占每年碳排量2.4%，但這一行要減碳面臨棘手問題，因為較乾淨的燃料如綠色氫能、氨或甲醇並非普遍可得，且目前成本遠高於化石燃料。

官員表示，峰會重點在就氣候變遷化解歧見，否則要達成對國際海運課徵碳稅的協議，挑戰將更艱鉅。IMO祕書長林基澤說：「未來這周採納短期衡量標準，是另一關鍵時刻。少了這一步，就無法在2023年施展更遠大的抱負。」

短期架構包括訂出現有船隻能源效率指數、訂出2023至2030年降低碳密度的要求。第二種衡量標準把碳排量與貨運量連結，而不是評估絕對碳排量。與會代表同意，2023至2026年，船隻每年碳密度降低2%。

減碳 氣候變遷 指數

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