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英攻車用電池 設超級工廠

編譯林聰毅／綜合報導
英國政府據傳正與福特、日產、三星等六家公司，洽談設立生產電動車電池的超級工廠事宜。圖為特斯拉位於美國加州的工廠。（路透資料照片）
英國政府據傳正與福特、日產、三星等六家公司，洽談設立生產電動車電池的超級工廠事宜。圖為特斯拉位於美國加州的工廠。（路透資料照片）

全球電動車競賽日趨白熱化，除了美國將加強電池供應鏈，英國也傳出正與美國福特汽車（Ford）、南韓三星電子等六家公司洽談設立電動車電池的超級工廠，西班牙希望以歐盟資金發展電動車產業，德國福斯汽車（VW）也要組隊確保電動車電池的原料供應。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，英國政府正在和福特、日本日產汽車、南韓樂金（LG）與三星，以及新創業者Britishvolt和InoBat Auto等六家公司，洽談設立電動車電池的超級工廠，目前已在討論可能工廠的選址和財務支持。

英國政府已把確保汽車電池投資，列為支持汽車產業的核心行動，因為政府官員正在推動雄心勃勃的減少碳排放計畫。倫敦當局計劃在2030年前禁止銷售新的汽油和柴油車，在2035年前禁止銷售油電混合動力汽車，這些目標將促使英國車廠轉而生產電動車。

英國商務部發言人則表示，政府「致力於確保設立超級工廠，並繼續與投資人和汽車製造商密切合作，推動在英國大規模生產電池的計畫」。但英國金援生產電動車電池的資金可能沒有歐盟多，歐盟已備妥大量激勵計畫以吸引電池製造商。儘管英國政府有5億英鎊資金資助電池廠，但歐盟已籌集到29億歐元資金，法國和德國等國提供額外資金以增加吸引力。

根據綠色遊說團體體運輸與環境的數據，到目前為止，歐洲有38座超級工廠計畫，而在英國只披露了一項：Britishvolt 的計畫。電池研發與生產業者InoBat副董事長帕爾默表示：「英國和歐洲之間存在事實上的競爭，誰贏了超級工廠，誰就在汽車業勝出。」

西班牙將從歐盟取得1,400億歐元（1,660億美元）的復甦資金，並已計劃運用其中的部分資金股利電動車發展，包括未來三年將斥資約50億歐元（60億美元）於電動車計畫。

路透也報導，德國福斯正與巴斯夫等電池原料供應商磋商，希望透過結盟，直接取得電動車的電池原料。

英國 電動車 汽車

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