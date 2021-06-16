PPI勁揚 考驗Fed鴿派觀點

美國5月生產者物價高於市場預期。（路透）

美國 5月生產者物價、與消費者對未來一年的通膨預期均勁升，在聯準會（Fed）本周將召開決策會議之際，再度考驗Fed認為「通膨上升為暫時現象」的觀點。

美國景氣也持續強勁復甦，5月零售銷售雖下滑，但主要反映消費者的支出重點轉向服務業，工業生產增幅也大於市場預期。

美國5月生產者物價指數（PPI）比4月勁揚0.8%，高於市場預期，顯示國際原料價格上漲及供應鏈混亂，持續拉高廠商的生產成本，從而提高產品的出廠價格；年升率達6.6%,，部分受到去年比較基期偏低的影響。

扣除能源及食品後的5月核心PPI，月比攀升0.7%，也高於經濟學者預期，年比則上升4.8%，符合預估，但遠超過4月的4.1%升幅。

美國5月PPI月升率偏強，顯示至少短期通膨壓力都將居高不下。經濟學者指出，5月原料商品價格居於高檔，工資也加速上升，威脅企業獲利，可能迫使企業提高產品售價，從而拉抬消費者物價，將使市場益加關注預定16日公布的Fed決策。

紐約 聯邦準備銀行的5月調查也顯示，美國消費者預期未來一年（短期）的通膨率將攀升至4%，為紀錄新高。

對未來三年（中期）的通膨預期為3.6%，也是2013年8月來最高，主因是受訪者預期房價與其他重要日用品的價格大增，在Fed將開會前夕捎來「鷹派」訊息。

此外，美國5月零售銷售較4月下滑1.3%，減幅甚於市場預估的0.8%，但主要反映美國民眾在防疫封鎖措施鬆綁後，減少購買產品，轉而從事戶外活動，以及美國發放紓困 支票帶來的刺激效應消退、開始回歸正常，整體消費支出力道仍強。

美國5月零售銷售總額為6202億美元，高於去年2月的近5260億美元。Wrightson ICAP首席經濟學家克蘭道（Lou Crandall）表示，「總零售銷售額遠高於疫情前水準」。

Fed也在15日公布，5月工業生產比4月成長0.8%，製造業生產增加0.9%，都高於市場預期，顯示美國製造業持續好轉，但眼前仍面臨原料供應短缺與成本上揚、及招工不易等難題。