全球房市泡沫 海嘯來僅見

彭博資訊報導，全球房地產 市場如今的泡沫之大，是2008年金融海嘯以來僅見，在主要國家當中，紐西蘭、加拿大和瑞典被評定是全球泡沫化最嚴重的三大市場，英國和美國則緊追在後。

彭博經濟學家指出，多重因素推升世界房價 到前所未有的水準，這些因素包括：創紀錄的低利率、規模無與倫比的財政刺激、封鎖在家省下花費拿來當頭期款、有限的物業供給，及預期全球經濟會有強勁反彈等等。

在家工作的人發現自己需要大一點的居家空間，而一些政府提供的購屋租稅優惠，也助長買氣。

彭博彙整五指標這項分析綜合了五項指標，來評估一國房地產的泡沫化程度，數值愈高表示回檔修正的風險愈高，並列舉出「房市泡沫排行」；其中房價房租比及房價收入比，用於評估房價上漲的持久程度，房價上漲率用來衡量當前的動能。

經濟合作發展組織（OECD）許多成員國的房價比率，都已高於2008年金融危機前夕的水準，紐西蘭和加拿大的房價租金 比，均超過200。「房市泡沫排行」的前23名裡，有19國的房價租金比也高於100，16個國家的房價所得比超過100。

彭博的報告也指出，儘管風險指標上升，因利率仍維持在低檔，且現在房貸的貸款條件比過去嚴格，加上又有總體審慎政策，所以引發房地產重挫的導火線尚不明顯。