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股債雙高 基金經理人向耶魯學操作

編譯任中原／綜合報導
40年前採取多元化投資策略，使耶魯大學校產基金的年均報酬率達到12%。圖為耶魯大學校園。( 路透）
40年前採取多元化投資策略，使耶魯大學校產基金的年均報酬率達到12%。圖為耶魯大學校園。( 路透）

法人機構基金經理人面對當前股、債雙高，投資展望嚴峻的局面，因而紛紛學習耶魯大學校產基金40年前所採取的多元化投資策略，以及加拿大退休金基金的「直接操盤」（DIY）策略。

Partners資本集團董事長米蘭達表示：「利率低落，股、債雙牛。但現在遊戲已將結束，此時該如何操作？」加拿大AQR投資集團預估，未來五到十年若採取傳統的「股6／債4」策略，全球每年平均實質報酬率僅2.1%，美國市場報酬率更僅有1.4%，遠低於歷史平均水準的約5%，使多元化投資漸成潮流。

1985年時，耶魯大學校產基金操盤人史文森就了解到「6/4策略」不適合耶魯大學這種基金，因為投資期間長，且沒有贖回壓力，能把資金鎖定需時數年的投資。

於是史文森減少債券部位，將更多資金分散到未上市股票、創投基金、避險基金，甚至林地，使耶魯大學校產基金在之後30年的年均報酬率達到12%。史文森成功的祕訣在於，能找到操盤績效長期良好的經理人，且投資時機夠早。

美國各大學校產基金都已普遍採取這項策略，配置在另類資產與房地產／基礎建設等「實體資產」的比率，平均超過50%。財金專家伊爾艾朗指出，這股浪潮迄無減緩跡象，多數投資機構都在加碼另類資產。

加拿大退休金基金採取另種模式，由基金建立內部投資團隊，直接買進一些公司及基建計畫。成立內部團隊成本雖高，但不會比付給私募基金的手續費高，且投資績效不錯。Partners資本集團估計，加拿大五大退休金基金過去十年來年均報酬率約10%，比美國大學校產基金年均7.3%報酬率要好得多。

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