PwC徵才 拚ESG顧問商機

PwC瞄準ESG顧問商機，未來五年將在全球投資120億美元，創造10萬個就業機會。（PwC／路透）

四大會計師事務所之一的PwC宣布，未來五年將在全球投資 120億美元，創造10萬個就業機會，以因應企業轉向永續經營的趨勢，瞄準環境、社會、公司治理（ESG）顧問商機。倫敦金融時報（FT）報導，PwC 15日表示，未來五年全球人力將大增10萬人；過去五年PwC的人力已激增逾25%至28萬4,000人。

PwC將在亞太地區投資30億美元，力拚亞太地區的營收 規模擴大一倍；該地區去年度（截至去年6月止）營收為64億美元。PwC並將在美國 和亞洲成立「信賴領導力學院」，向客戶推出商業倫理、基礎ESG等課程。

PwC承諾將投入1.25億美元，幫助2.5萬名非裔與拉丁裔學生找工作，PwC美國主席萊恩表示，PwC力拚未來五年增聘1萬名非裔與拉丁裔學生。

萊恩並說，PwC計劃發動收購案，增強在ESG、雲端科技及人工智慧（AI）等領域的能力。

投資人支持企業，並愈來愈關注這些企業的社會影響，以及這些社會影響對投資報酬率的衝擊，而PwC的投資計畫釋出有史以來最強烈的訊號，顯示四大會計師事務所預料ESG顧問未來將成為他們的事業核心。

PwC全球聯盟主席莫里茨（Bob Moritz）指出，PwC大舉投資，重新界定公司的市場定位，重新打造自己的品牌，以確保PwC仍是客戶與全球需要的會計師事務所。

服務業分析機構Source Global Research的數據顯示，乾淨科技、永續投資等永續領域的專業顧問的全球市場規模，去年就達到10億美元，若將這類諮詢與其他服務結合在一起，對顧問業者來說，這是一個深具吸引力的市場。

近年PwC雖也發動小型科技併購案，但該公司對ESG的重視，可能是PwC 2014年收購顧問公司Booz & Co以來最大幅策略轉變。

會計師事務所也向查帳人員提供ESG培訓課程，原因是各國監管機關增強監管力道，要求企業揭露氣候變遷相關訊息。萊恩說，在監管機關討論標準化揭露ESG訊息的情況下，所有PwC人員至少須對ESG有一個基本了解。

Deloitte、EY及KPMG等其他會計師事務所也已有所行動，讓ESG在旗下事業中扮演更大角色。