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彭博大預言 Fed將於2023年升息

編譯洪啟原／綜合報導
逾半數經濟學家預測，Fed 18位官員的預期中值為2023年至少升息一次。（路透）
逾半數經濟學家預測，Fed 18位官員的預期中值為2023年至少升息一次。（路透）

彭博資訊訪調的經濟學家預測，美國聯準會（Fed）最快要到8月才會宣布將縮減量化寬鬆（QE）措施規模，而Fed在16日所公布的官員利率點狀圖將顯示，Fed可能會在2023年開始升息，以因應經濟加快成長和通膨加速升溫。

Fed將在美東時間16日下午2時公布利率決策，並將公布官員預估未來幾年利率落點的最新點狀圖。彭博資訊訪調的逾半數經濟學家預測，點狀圖將表明官員預估會在2023年至少升息一次。

其他經濟學家則預測，Fed到2024年之前都不會升息，這符合Fed 3月的預估。目前基準利率趨近零。彭博資訊在4日至10日訪調51位經濟學家。

受訪者也認為，Fed不急著縮減QE。約40%受訪者預估，Fed要到8月底才會開始朝縮減每月1,200億美元的購債規模跨出第一步。

若Fed主席鮑爾依循過去傳統，他在8月26至28日出席傑克森洞年會時，可能透露將會減碼QE的初期訊號，24%受訪者預估，Fed將在9月暗示將縮減QE。

摩根大通經濟學家認為，Fed今年將開始討論縮減QE，並在明年初正式啟動。

彭博經濟學家預期，Fed將在今年下半年先行預告將縮減QE，可能在8月的傑克森洞年會上公布，明年開始縮減購債規模。美國6、7月就業料將大幅成長。

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