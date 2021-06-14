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全球晶片吃緊 通路商業績大增 躍疫情贏家

編譯洪啟原／綜合外電
華爾街日報報導，在晶片吃緊之際，部分晶片通路商似乎比以往更忙碌，而且賺進更多錢。路透
華爾街日報報導，在晶片吃緊之際，部分晶片通路商似乎比以往更忙碌，而且賺進更多錢。路透

全球晶片短缺迫使過去直接向三星電子、英特爾等晶片製造商購買晶片的大買家，改向授權通路商買晶片，而這些通路商在晶片漲價帶動下，獲利比以前更高，成為新冠肺炎疫情的大贏家。

華爾街日報報導，電子元件通路商Select全球採購部門主管德朗表示：「許多企業原先不曾找我們供貨，但如今不這麼做就無法存活下來。」每當買家亟需晶片，會向德朗求助，他有能力採購到稀有零件。

擁有數十年採購經驗的德朗，正遇到嚴重晶片短缺危機。最近有一位客戶請求德朗幫忙在幾天內提供1,200片晶片，德朗動用他的人脈找晶片，後來他幫客戶找到約600片晶片。

在一般情況下，英特爾、三星等大型晶片製造商會直接出貨給財力雄厚的買家及授權通路商，其餘晶片流向鎖定小買家的其他中盤商。

然而，目前半導體產業局勢大亂，大買家發現取得晶片的管道受阻或受限，被迫向授權通路商尋求額外協助。

英特爾和博通（Broadcom）的授權通路商Avnet表示，以前不須尋求外部協助的晶片買家暴增。Avnet全球銷售開發部門副總裁卡瑞麗絲表示，對客戶而言，這是未知的領域，他們須安度全球晶片供應鏈受擾的危機，或要持續管控為數眾多的不同種類原物料，「客戶希望我們能妥善處理這個問題。」

Bain & Co.合夥人Peter Hanbury表示，儘管晶片短缺，但晶片漲價、出貨量增加也提高了通路商的獲利；通路商的報價通常是成本再加上10%利潤，若通路商提供替代元件、產品設計等諮詢服務，報價會更高。

晶片 三星 華爾街

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