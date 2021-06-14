糧價漲至近十年來最高 亞洲消費者和企業均受創

農產品價格不斷飆升，同時衝擊亞洲消費者和企業。路透

過去幾個月，小麥、植物油、糖在內的多項農產品價格飆升，正衝擊亞洲消費者和企業。

日經亞洲評論報導，食品製造商轉嫁成本給家庭，可能抑制消費，自疫情 復甦的一些國家，經濟成長也可能趨緩。但有部分出口商和農民因市場條件有利而蒙受其惠。

聯合國糧農組織（FAO）發布的5月基準糧價指數，連漲第12個月，攀抵127.1，比一年前高出40%，創近10年來最高。

推升糧價的成因很多，包括：全球最大食品進口國之一的中國 市場需求強勁；貨櫃短缺和供應鏈 中斷導致海運成本走高；FAO也歸咎供應面問題，例如巴西收成延遲和甘蔗收成欠佳；此外還因為投資人分散風險，資金流入大宗商品市場，拉高了價格。亞洲食品製造商因此提高價格以抵銷原物料成本上漲。中日韓等主要食品進口國均受影響。

中國的大豆食用油4月據傳狂漲20%。南韓麵包連鎖店Paris Baguette因原物料上漲，2月調漲5.6%。在日本，日清製粉集團的小麥麵粉產品7月將漲2%到4%，理由是原物料、物流和包裝成本全面上漲；味之素公司下月也調漲美乃滋價格1%-10%，因食用油漲價。

官方數據顯示部分國家出現通膨，例如南韓5月消費者物價指數較去年同期上漲2.6%，漲幅是2012年3月以來最大，菲律賓5月物價也較一年前上漲4.5%。

金英證券經濟學家蔡學敏表示，糧價上漲可能阻礙亞洲自疫情中復甦，「加劇已經不平衡的經濟復甦」。他說，低收入家庭和較貧窮國家受傷較重，他們的收入有很大一部分花在糧食上。這些國家也比較難取得新冠疫苗， 並因有助緩價糧價上漲負面影響的財政資源有限，而致經濟受阻。

但亞洲農民和大宗商品出口商將因價格上漲獲益。蔡學敏說，「大宗商品價格不斷上漲，尤其是糧價，可產生強大的再分配影響，提高農村收入和就業」。

然而，一些亞洲經濟體疫情拉長、感染人數增多，將影響到食品供需，使價格前景變得複雜。蔡學敏認為，由於供應鏈中斷，以及以農業為主的開發中國家周期性進行封鎖，糧價可能繼續漲。