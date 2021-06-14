歐美企業支出增加 助攻股市

分析師認為，今年歐美企業支出額將達到十多年來最多，可望繼續推升股市的動能。（美聯社）

全球股市上周漲至歷史新高之際，分析師認為，今年企業支出額將達到十多年來最多，可望繼續推升股市的動能。

彭博資訊報導，Evercore ISI對企業財務主管的最新調查顯示，美國企業今年的資本支出計畫規模將是2002年以來最大；在歐洲，彭博資訊的資料顯示，金融業者與房地產投資 信託以外的企業，今年投資額將比去年增加26%，達4,670億歐元，是2007年以來最高。

這顯示出在主要國家重啟經濟、央行維持低利率環境及政府支持之下，企業去年審慎投資的趨勢已經反轉。

這種對前景充滿信心的跡象，讓摩根大通、State Street 全球市場公司及Invesco等機構對前景感到樂觀，看好股市投資人可望獲得比目前更優渥的報酬。

State Street全球市場公司策略師維特曼表示：「資本支出計畫的擴大，某種程度上可被視為企業體質穩健的信號，或是管理層對前景樂觀的跡象，這對投資人而言是正面消息。市場正在獎勵那些有能力繼續投資的企業。」

高盛追蹤的一籃子資本和研發支出最高的史坦普500成分股，今年來已上漲26%，較之下，發放最多股利的標普500成分股上揚16%。另外，Evercore ISI訪調的企業財務主管中，今年下半年打算保留現金者在6月降至18%，少於去年同期的37%。

摩根大通的策略師團隊表示，4月中來一直在紀錄高點附近徘徊的美歐股 市，將受到企業支出的提振。這群策略師也預期，拜登 政府基建計畫及歐盟復甦基金，將帶動美歐企業的資本支出強勁回升。