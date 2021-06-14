我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

歐美企業支出增加 助攻股市

編譯林奕榮／綜合報導
分析師認為，今年歐美企業支出額將達到十多年來最多，可望繼續推升股市的動能。（美聯社）
分析師認為，今年歐美企業支出額將達到十多年來最多，可望繼續推升股市的動能。（美聯社）

全球股市上周漲至歷史新高之際，分析師認為，今年企業支出額將達到十多年來最多，可望繼續推升股市的動能。

彭博資訊報導，Evercore ISI對企業財務主管的最新調查顯示，美國企業今年的資本支出計畫規模將是2002年以來最大；在歐洲，彭博資訊的資料顯示，金融業者與房地產投資信託以外的企業，今年投資額將比去年增加26%，達4,670億歐元，是2007年以來最高。

這顯示出在主要國家重啟經濟、央行維持低利率環境及政府支持之下，企業去年審慎投資的趨勢已經反轉。

這種對前景充滿信心的跡象，讓摩根大通、State Street 全球市場公司及Invesco等機構對前景感到樂觀，看好股市投資人可望獲得比目前更優渥的報酬。

State Street全球市場公司策略師維特曼表示：「資本支出計畫的擴大，某種程度上可被視為企業體質穩健的信號，或是管理層對前景樂觀的跡象，這對投資人而言是正面消息。市場正在獎勵那些有能力繼續投資的企業。」

高盛追蹤的一籃子資本和研發支出最高的史坦普500成分股，今年來已上漲26%，較之下，發放最多股利的標普500成分股上揚16%。另外，Evercore ISI訪調的企業財務主管中，今年下半年打算保留現金者在6月降至18%，少於去年同期的37%。

摩根大通的策略師團隊表示，4月中來一直在紀錄高點附近徘徊的美歐股市，將受到企業支出的提振。這群策略師也預期，拜登政府基建計畫及歐盟復甦基金，將帶動美歐企業的資本支出強勁回升。

投資 拜登 歐股

上一則

全球晶片荒 餐飲業也受害 點餐、出菜大塞車

下一則

百貨公司倒「疫」片 業者轉型求生

延伸閱讀

拜登呼籲抗中 G7宣布推動基建計畫 抗衡中國一帶一路

拜登呼籲抗中 G7宣布推動基建計畫 抗衡中國一帶一路
加密貨幣吸引人 愈來愈多美金融巨擘謹慎涉足

加密貨幣吸引人 愈來愈多美金融巨擘謹慎涉足
GMV成長快 亞馬遜將取代沃爾瑪成最大零售商

GMV成長快 亞馬遜將取代沃爾瑪成最大零售商
比特幣失寵 分析師:恐跌到2萬美元

比特幣失寵 分析師:恐跌到2萬美元

熱門新聞

美國各類貨品和服務的價格，都變得更貴。美聯社

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

2021-06-11 07:44
美國企業的高額存款，成為銀行的燙手山芋。 路透

現金太多 美銀行業者向企業喊話：別來存款

2021-06-10 21:32
全球貨櫃運送吃緊情況再現，貨攬業不諱言表示，中國地區沿海出口貨陷入一個「搶到櫃子沒拖車；找到拖車、船又塞港進不來，一切盡在不言中的窘境」。圖為香港港口的貨櫃。(路透)

「搶到貨櫃沒拖車 搶到拖車…船塞港」海運價 周周飆

2021-06-11 19:50
比特幣價格多頭走勢從去年延續至今年初。（路透）

投資比特幣 這國家的人最賺 中國居次

2021-06-09 19:08
美國醫療保險公司Clover Health Investments成為最新一檔網紅股。（取自網路）

散戶猛追新一檔網紅股 Clover Health兩日狂飆近150%

2021-06-08 20:31
美國財政部長葉倫出席倫敦G7財長會議。歐新社

再拋升息論 葉倫：較高利率對美國、聯準會是加分

2021-06-06 19:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打