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澳洲地產大亨 打造亞太矽谷

編譯王巧文／綜合報導

沿著澳洲黃金海岸行駛，走到布里斯本郊外25公里處時，會發現一座設計截然不同的城市「大春田市」（Greater Springfield）。這是澳洲首座由私人打造的城市，正力拚擴張為規模680億美元的現代商業重鎮，在幾年後成為亞太矽谷

年屆八旬、正在創建大春田市的房地產大亨辛納塔姆比（Maha Sinnathamby）說，「那裡（矽谷）已經85歲了，我們來打造最新版本（的矽谷）吧」。大春田市是澳洲唯一由民間打造的城市，也是繼在百年前創設的首都坎培拉以來，澳洲首座全面精心規劃的造鎮城市。

辛納塔姆比在1992年以610萬美元買下7000英畝土地、並進行開發後，大春田地區已從原本的廢棄林業管理區，蛻變為一座生機蓬勃的城市：有4.6萬名居民、16,500幢住宅、11所學校、一間國立大學及一家醫院，還有一條鐵路幹道連結鄰近的布里斯本，成為全球規模第十大的造鎮社區。

辛納塔姆比說，在獲得150億美元民間與政府資金後，大春田市已完成了25%。但若這座城市若真要成為亞太創新重鎮，就必須有更多企業協助，讓人口在2030年前成長兩倍、創造5.2萬個新工作的目標。開發商大春田市集團（SCG）說，大春田市的造鎮計畫已直接與間接創造了2萬個工作。

辛納塔姆比正在尋求聯手知名大企業，幫助大春田市的發展邁入下一階段。他說，他的團隊正試圖吸引微軟、Googles等各國企業進駐，也正與一家跨國科技公司洽談。

大春田市的賣點為廣大的未開發土地，提供企業實驗創新的空間，包括允許大企業和小型新創公司能根據自己的目的打造設施，還有所謂的「生活實驗室」，讓企業能有足夠空間，測試與智慧工作、生活、教育及娛樂有關的新科技。法國公用事業商Engie已在當地試水溫，2018年與大春田市簽署為期50年的策略聯盟協議，助大春田市成為澳洲首座淨零碳排的城市。

澳洲 矽谷 教育

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