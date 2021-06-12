電玩大廠EA遭駭 傳遊戲程式碼外洩

EA為全球知名大型遊戲製造商之一，其下作品包括足球遊戲《FIFA》、《戰鬥風雲》、《模擬市民》等長賣型作品，自家開發的「寒霜引擎」也用於許多暢銷遊戲製作。（取材自推特）

大型遊戲商「美商藝電」（EA）傳出遭駭客 攻擊，大量內部資料被竊取，EA官方坦言確有此事，但強調玩家資訊「安然無恙」。

EA為全球知名大型遊戲製造商之一，其下作品包括足球 遊戲《FIFA》、《戰鬥風雲》、《模擬市民》等長賣型作品，自家開發的「寒霜引擎」也用於許多暢銷遊戲製作。

報導指出，EA遭竊取的資訊量約780GB，包括去年10月才發行的《FIFA 21》程式碼，並在網路上兜售。公司稱是遊戲原始碼和相關工具流失，目前正在進行調查，並強調「玩家資訊並沒有被侵入，我們確信不會對玩家隱私 權產生任何風險」。

遊戲引擎原始碼對不肖業者來說有重大價值，但EA在市場上的主要競爭對手幾乎不可能使用竊取來的資訊。EA也表示公司在遭駭之後隨即加強安全防護措施，並預計該事件不會進一步對其遊戲或業務造成影響。EA 明確表示，和我們最近看到的一系列網路安全事件不同的是「這起事件並非勒索軟體攻擊」，也正在與執法部門合作調查該事件。

遊戲界近來頻頻發生駭客攻擊事件。製作《惡靈古堡》、《魔物獵人》等知名作品的日本遊戲商卡普空（Capcom），先前曾遭勒索病毒攻擊，以35萬人的個資作為要脅。製作遊戲大作《電馭叛客 2077》的波蘭遊戲大廠CD Projekt Red同樣遭勒索病毒入侵，數款遊戲的原始碼被放在網路競標。