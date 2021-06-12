特斯拉衝買氣 Model S改款

特斯拉新推出改款Model S Plaid。（取材自特斯拉）

美電動車大廠特斯拉 10日推出旗艦轎車Model S的改款車型Plaid，儘管號稱是市場上加速最快的量產車，且就是衝著賓士和保時捷等豪華車而來，但也反映出特斯拉從新創業者轉變成老牌車廠，須透過改款吸引潛在消費者注意，並提振買氣。

特斯拉官網指出，售價從約13萬美元起跳的Model S Plaid， 能在兩秒內從零加速至時速60英里（約97公里），該公司執行長馬斯克 宣稱，這是市場上加速最快的量產車。

特斯拉說，Plaid的續航里程可達390英里（約628公里），並配備重新設計的三個螢幕，其中一個在後座，讓後座乘客也能在車上打電玩。這款車的方向盤造型獨特，且捨棄了傳統的排檔裝置。馬斯克說，車輛會依據導航地圖與周遭環境，自動判定行車方向。

特斯拉在首度發表Model S近十年後，進行了這次改款。然而在特斯拉聚焦於研發更平價的車種之際，近年來Model S的銷量重挫。Model S和高檔休旅車Model X，去年合計銷量僅5萬7,085輛，與2017年的高峰逾10萬輛相比大幅萎縮。特斯拉在這段期間的交車量則激增近四倍。

馬斯克1月曾說，預估2月就能交付Plaid，但顯然改款難度高於原先預期，導致Plaid延後上市。這意味著，特斯拉已大致錯過今年豪華車市興旺的需求，這類車型對車廠而言獲利較豐。

據市場研究機構J.D. Power數據，美國今年頭五個月售價逾8萬美元的汽車銷量，比2019年同期增加逾一倍。而特斯拉第1季僅合計交付2,030輛Model S和X。

J.D. Power數據和分析主管喬姆尼說，消費者現在荷包滿滿，而特斯拉這次改款應能提振銷售。

在疫情肆虐期間，特斯拉與其他車廠同受車用晶片荒等供應鏈 問題困擾。今年稍早，特斯拉因零件短缺，短暫關閉加州費利蒙工廠。

馬斯克本月稍早推文說：「我們最大的挑戰來自供應鏈，尤其是難以取得微控制器晶片，這種狀況前所未見。由於擔心庫存用罄，導致每家公司都超額下單。」