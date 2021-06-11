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FAO：全球糧食進口價將漲12%

編譯陳律安／綜合報導
FAO預估，今年糧食進口價格將創下新高。(路透資料照片)
FAO預估，今年糧食進口價格將創下新高。(路透資料照片)

聯合國糧農組織（FAO）10日預估，今年全球糧食進口價格將大漲12%至歷史新高，原因是在新冠疫情肆虐期間，商品價格激升和市場需求旺盛。主食價格飆漲可能重創窮國並加劇全球通膨疑慮。

FAO在一年兩度的糧食前景報告預估，涵蓋運送成本的全球糧食進口價格，在2021年將升抵1.715兆美元，比一年前的1.53兆美元增加12%，主因是穀物、植物油、油菜籽價格上漲。

FAO表示，農產品貿易在疫情期間成長，顯示糧食消費不具彈性的性質以及國際市場的韌性，不過從2020年底以來的糧價上漲，已升高了依賴進口窮國的風險。

這份初步報告預估，開發中國家的糧食進口價格總計將躍增21%，但富國的成本只會增加6%。

FAO 5月糧價指數攀抵10年高點，反映玉米榖片、植物油、及糖價格大漲。

FAO並表示，另一項包含貨運成本的糧食進口價格指數，在3月創紀錄新高，超越2006-2008年、2010-2012年前兩波糧價勁揚時所創下的水準。去年主食進口量激增，已將全球進口成本推高3%至新高紀錄。

在過去一年，中國的進口已帶動農產品的需求和價格，部分反映北京力圖重振遭非洲豬瘟重創的養豬產業。

FAO預估，在接下來的2021/22年產季，中國玉米進口量將提高至2400萬公噸，繼續穩坐全球最大玉米進口國。中國在2020/21年產季的玉米進口量，預料將成長三倍至2200萬噸左右。

FAO表示，中國豬肉產量回升，可能使全球貿易量下降，抵銷了牛肉和家禽的貿易成長，使今年全球肉品貿易量持平。

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