南韓半導體員工 擬先接種疫苗

為避免疫情擴散導致供應鏈受阻，南韓政府擬為半導體等關鍵產業的員工接種疫苗。圖為防疫人員。（美聯社）

韓國每日經濟新聞10日引述政府和產業消息人士報導，南韓 政府正考慮讓包括晶片和電子產業在內的重要企業員工接種疫苗 ，以避免生產中斷。勞動部已發函給三星電子、SK海力士、以及LG等企業，詢問他們對新冠疫苗的需求。

KDCA及勞動部表示，他們正與各政府機構討論這類選項，但尚未明確決定。

三星電子、SK海力士、樂金電子證實已接到徵詢信函。

南韓的新冠疫苗接種進度起初緩慢，但政府現在正試圖提高接種率。其中一項計畫是為24小時輪班作業企業的員工和經濟不可或缺的企業員工提供疫苗。

南韓2月底開始接種新冠疫苗，首劑接種人數到10日突破1,000萬，接種率達19.6%；國防、外交相關人員10日開始施打僅需接種一劑的嬌生疫苗。

日政府補助20億開發疫苗

此外，日本 政府厚生勞動省決定，對四家國內外藥廠正在開發的共七種新冠肺炎治療藥物補助20億日圓，用於在日本國內進行臨床試驗與申請核准手續等。日本讀賣新聞報導，這四家藥廠分別是英國葛蘭素史克藥廠、美國輝瑞大藥廠、日本的中外製藥與小野藥品工業，每家最高補助6億日圓，盼能加速藥物開發。