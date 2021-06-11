我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

南韓半導體員工 擬先接種疫苗

編譯葉亭均、林聰毅／綜合報導
為避免疫情擴散導致供應鏈受阻，南韓政府擬為半導體等關鍵產業的員工接種疫苗。圖為防疫人員。（美聯社）
為避免疫情擴散導致供應鏈受阻，南韓政府擬為半導體等關鍵產業的員工接種疫苗。圖為防疫人員。（美聯社）

韓國每日經濟新聞10日引述政府和產業消息人士報導，南韓政府正考慮讓包括晶片和電子產業在內的重要企業員工接種疫苗，以避免生產中斷。勞動部已發函給三星電子、SK海力士、以及LG等企業，詢問他們對新冠疫苗的需求。

KDCA及勞動部表示，他們正與各政府機構討論這類選項，但尚未明確決定。

三星電子、SK海力士、樂金電子證實已接到徵詢信函。

南韓的新冠疫苗接種進度起初緩慢，但政府現在正試圖提高接種率。其中一項計畫是為24小時輪班作業企業的員工和經濟不可或缺的企業員工提供疫苗。

南韓2月底開始接種新冠疫苗，首劑接種人數到10日突破1,000萬，接種率達19.6%；國防、外交相關人員10日開始施打僅需接種一劑的嬌生疫苗。

日政府補助20億開發疫苗

此外，日本政府厚生勞動省決定，對四家國內外藥廠正在開發的共七種新冠肺炎治療藥物補助20億日圓，用於在日本國內進行臨床試驗與申請核准手續等。日本讀賣新聞報導，這四家藥廠分別是英國葛蘭素史克藥廠、美國輝瑞大藥廠、日本的中外製藥與小野藥品工業，每家最高補助6億日圓，盼能加速藥物開發。

疫苗 日本 南韓

上一則

現金太多 美銀行業者向企業喊話：別來存款

下一則

美銀行喊話企業 別來存款

延伸閱讀

拜登：贈5億劑疫苗「無附加條件」不會施壓受贈國

拜登：贈5億劑疫苗「無附加條件」不會施壓受贈國
華裔醫師:新冠病毒會變異 打完疫苗不能高枕無憂

華裔醫師:新冠病毒會變異 打完疫苗不能高枕無憂
新冠死亡數今年比去年多 拜登：5億劑疫苗8月起分送92國

新冠死亡數今年比去年多 拜登：5億劑疫苗8月起分送92國
台灣高端疫苗解盲 保護力未知

台灣高端疫苗解盲 保護力未知

熱門新聞

美國企業的高額存款，成為銀行的燙手山芋。 路透

現金太多 美銀行業者向企業喊話：別來存款

2021-06-10 21:32
美國財長葉倫5日在倫敦出席記者會。(路透)

葉倫終於鬆口：美今年通膨率將達到3%

2021-06-05 20:59
用全現金購屋有相對優勢，但並不是真的全部都是現金。（路透）

瘋狂房市熱潮中 全款購屋成王道 但真是如此嗎？

2021-06-02 19:21
日經新聞分析指出，蘋果2020年的中國大陸供應商數量首次超越台灣。路透

日媒：中國廠低價搶單 把台灣擠下蘋果鏈最大產地寶座

2021-06-03 17:23
比特幣價格多頭走勢從去年延續至今年初。（路透）

投資比特幣 這國家的人最賺 中國居次

2021-06-09 19:08
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克(圖)今天在推特發文，暗示與比特幣分道揚鑣，引發這個市值最大加密貨幣的價格應聲挫跌逾7%。美聯社

馬斯克推文暗示與比特幣分手 價格應聲重挫7%

2021-06-04 12:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液
這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交
南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏