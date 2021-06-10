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兩年來首見 紐約油價漲破70美元

編譯湯淑君／綜合報導
紐約原油價格漲破每桶70美元大關，為兩年多來首見。(路透資料照片)
紐約原油價格漲破每桶70美元大關，為兩年多來首見。(路透資料照片)

紐約原油價格漲破每桶70美元大關，為兩年多來首見，反映美國庫存降低，且伊朗表示要達成協議解除石油出口制裁還有得談，在此同時，美歐國家與中東的需求展望也好轉，可望在夏季持續支撐油價。

在紐約交易的西德州輕原油7月期貨9日盤中漲0.2%，報每桶70.19美元；倫敦布蘭特原油8月期貨也漲0.3%，成為每桶72.42美元。西德州原油期貨在8日收盤漲破每桶70美元，是2018年10月來首見。

伊朗高階官員9日表示，解除美國對伊朗石油業制裁的相關談判尚未達成協議，儘管兩國在更廣泛的經濟議題方面已有「重大進展」。雙方可望在本周稍後舉行新一輪會談。

多重因素近來支撐國際油市，包括美國、中國和歐洲需求復甦，以及跡象顯示亞洲新一波新冠肺炎疫情或許正趨緩。美國石油研究所（API）的數據顯示，原油庫存水位已下降，上周庫存可能進一步降低。美國國務院放寬對世界各國的旅遊警示，也可能鼓勵更多遊客搭乘飛機出遊。

黑石私人財富副董事長韋恩說：「油價走高是因基於好的理由：經濟正在復甦，商業生意興隆，民眾生活重上正軌，他們夏季將出遊，汽油需求勢必增加。」同時，跡象顯示中東石油現貨市場需求轉強，因當地夏季的氣溫飆升；石油輸出國組織與其盟友（OPEC+）也尚未對7月後產出政策走向做明確表示。

DNB Bank資深油市分析師馬丁森說：「由於OPEC+產出政策太保守，油價可能漲過頭。」他指出，旅遊限制放寬，加上核談判拖長使伊朗石油重返油市的進度可能沒預期那麼快，都合力拉抬油價。

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